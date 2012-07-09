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Dünya

Piton eve girdi, 1 yaşındaki çocuğu yutmaya çalıştı

Oğlunun çığlıkları üzerine odasına giren baba adeta şok oldu

09 Temmuz 2012 16:05

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan Devin Winans 1 yaşındaki oğlunun çığlıkları üzerine odasına girdi. Winans oğlunu ayağından ısırmış olan bir piton yılanının çocuğu yutmaya çalıştığını gördü.
 
Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşıran Winans yılanın üzerine battaniye atarak çocuğu kurtarmayı başardı.
 
ABC televizyonuna konuşan Winans yaşadığı korkunç olayı şu sözlerle anlattı:
 
“Odaya girdim ve ışığı açtım. Piton yılanı bebeğimin ayağını sarmış onu yemeye çalışıyordu. Eğer boğazını sarmış olsaydı onu kurtaramazdık.”
 
Winans yılanın komşusunun evinden kaçtığının tespit edilmesinin ardından komşusuna dava açmaya hazırlandığını söyledi.
 
Yılan bölgedeki hayvan barınağına götürüldü.

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