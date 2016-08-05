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Dünya

Pistten çıkan uçak otoyola daldı

Uçakta sadece uçuş ekibinin bulunduğu ve onların da güvenli bir şekilde tahliyesinin sağlandığı kaydedildi

05 Ağustos 2016 14:12

Fransa'nın başkenti Paris'ten İtalya'daki Caravaggio Havalimanı'na giden bir kargo uçağı pistte duramayarak otoyola çıktı. 

Airporthaber'in haberine göre, DHL Havayolları adına uçan ASL Airline'a ait Boeing 737-400 tipi kargo uçağı İtalya'daki Caravaggio Havalimanı'na inin esnasında, yağmurlu havanın da etkisiyle pist dışına çıktı. Otoyolu çevreleyen bariyerleri yıkan uçağın burun kısmı yola çıktı. Bariyerlerin uçağın hızını kesmesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

Uçakta sadece uçuş ekibinin bulunduğu ve onların da güvenli bir şekilde tahliyesinin sağlandığı kaydedildi.
 

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İtalyauçakpistten çıktı

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