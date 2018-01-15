Pistten çıkan uçağın pilotları: Sağ motor aniden hızlandı ve uçak sola savruldu (2)

PİLOTLARIN POLİS İFADESİNE DHA ULAŞTI

Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçakla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında uçağın pilotlarının polise verdiği ilk ifadelerine DHA ulaştı.

KAPTAN PİLOT: KONTROL BANA GEÇTİ MOTOR KOPTU

Boeing 737-800 tipi uçağın birinci pilotu Ender B., (62), Ankara\'dan kalkış yaptıktan inişe kadar uçakta herhangi bir soruna rastlamadıklarını ancak inişten kısa bir süre uçağın sol yöne yöneldiğini ve motorun kopmasıyla toprak zeminde bir süre sürüklediklerini belirtti. İfadesinde uçağın durmamasıyla kontrolün kendisine geçtiğini, fren yaptığını ancak uçağın durmadığını anlatan 41 yıllık pilot Ender B., ifadesinde şunları söyledi:

\"41 yıllık pilotum, 3 yıldır bu şirkette görev yapıyorum. Ankara Esenboğa Havaalanı\'ndan kalkış öncesi uçuş seyir defterini aldım, uçakta herhangi bir sorun yoktu. Uçakla 22.30 sıralarında kalkış aldık. İniş ve kalkışlardan 2\'nci pilot sorumludur. Kuleyle görüştüm, Trabzon\'da havanın yağışlı olduğunu öğrendim. Pist açık ve net gözükmekteydi. 2\'nci pilot inişi gerçekleştirdi. Normal bir iniş gerçekleştirdikten sonra uçak durmadı. Uçak durmayınca kontrol otomatik olarak bana geçti. Fren yaptım, uçak sol tarafa yöneldi, bir kez daha durmak için fren yapınca uçak sol taraftan pistten çıktı. Uçağın sağ motoru istem dışı hareketle aniden hızlandı, toprak zemine de çarpan motor bulunduğu yerden koparak denize doğru düştü. Sonra biz de toprak zeminde bir süre sürüklendikten sonra durduk. Hemen kuleyle irtibata geçtik, yardım istedim. Kısa sürede ekipler yanımıza geldi.\"

YARDIMCI PİLOT: TOPRAK ALANDA SÜRÜKLENDİK

Ankara\'dan sorunsuz şekilde havalandıklarını anlatan uçağın yardımcı pilotu İrfan Y. (46) ise ifadesinde şunları dedi:

\"Ankara\'dan sorunsuz şekilde havalandık. Trabzon\'da normal bir iniş gerçekleştirdik. Tekerlekler pist zeminine değdi, zeminin ıslak oluşuyla uçak yavaşlamadı. Bunun üzerine uçak deniz yönüne doğru kaymaya başladı, kontrol kaptan pilota geçti. Kontrolün benden çıkmasıyla birkaç saniye sonra uçağın sağ motoru koptu. Toprak alanda sürüklendik. Sonra da yardım talebinde bulunduk.\"

BAŞSAVCI: OLAYI HER YÖNÜYLE ARAŞTIRIYORUZ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, soruşturmaya ilişkin DHA\'ya açıklamalarda bulundu. Trabzon halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başsavcı Kutanoğlu, \"Olay olur, soruşturma açılır. Biz de bu olayla ilgili arkadaşlarımızı yönlendirdik ve olaya ilişkin soruşturma başlattık. Şuan soruşturma sürüyor. Verileri görmek lazım. Soruşturma kapsamında gerekli ayrıntılı incelemeler yapılacak. Uçak pilotları ve mürettebatının bilgilerine başvuruluyor. Olayı her yönüyle araştırıyoruz\" dedi.

BOEING FİRMASI YETKİLİLERİ DE GELİYOR

Öte yandan kaza sonrası Boeing firması yetkililerinin de Trabzon Havalimanı\'na gelerek uçak kazası ile ilgili inceleme yapacağı öğrenildi. Teknik uzmanların da yer alacağı firma yetkilileri ürettikleri Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı ile ilgili ayrıntılı inceleme yapacak. Uçağın 5 yıldır uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

