Pistten çıkan uçağın pilotları: Sağ motor aniden hızlandı ve uçak sola savruldu

Muhammet KAÇAR- Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçakla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uçağın pilotları ve kabin ekibinin ifadelerine başvuruldu. Uçağı en son terk eden pilotlar, iniş sonrasında bilemedikleri bir nedenden dolayı sağ motorun aniden hızlanarak uçağın sola savrulduğu yönünde ifade verdi.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ile 6 mürettebatı hiçbir sorun yaşanmadan tahliye etti.

Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, yolcu ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Olaydan sonra uçak halatla sabitlenerek denize kaymaması için de önlem alındı.

Uçak kazasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise uçaktaki pilotlar ve kaben ekibinin ifadesinde başvuruldu. Soruşturmada pilotlara alkol kontrolü de yapıldı. Pilotlarda alkole rastlanmadı.

Uçağın kaptan pilot ve yardımcı pilotun ilk ifadelerinde, havada iniş için alçalmaya başladıklarında gerekli ikaz ve uyarıları yaptıklarını ve sorunsuz piste teker koyduklarını belirterek, “Normal inişimizi gerçekleştirip, hızımızı azaltarak deniz tarafından sağ yöne doğru manevra yapacağımız sırada bilemediğimiz bir nedenden ötürü sağ motor aniden hız aldı. Bu hızlanmayla kontrolümüzden çıkan uçak aniden sola savruldu ve yamaçtaki çamura saplandı” dedikleri öğrenildi.

UÇAĞI EN SON KAPTANLAR TERK ETTİ

Uçakta kaza sonrası yaşananlarla ilgili de konuşan kaptan pilot, “Uçakta kaza sonrası hemen kuleye acil kodu gönderdik. Yolculara gerekli uyarıları yaparak tahliyelerine yardımcı olduk. Tahliyenin hızla gerçekleşmesi için yolculara kişisel eşyalarını almamaları ve uçağı arka kapıdan hızla terk etmelerini söyledik. Tüm yolcuların tahliyesinden sonra mürettebatımla birlikte en son biz de uçaktan ayrıldık” dediği öğrenildi.

Uçağın 4 kişilik kabin ekibi de ifade verdi. Onların da verdikleri ifadede, “Ankara\'dan havalanan uçak Trabzon Havalimanı\'na yaklaşma yaptığı sırada pist sonunda uçak manevra yapacakken hızlandı ve uçak sola savruldu. Bir anda uçak denize yöneldi. Yolcuları bu esnada sakinleştirmeye çalıştık” dedi.

KARA KUTU İNCELENİYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi de incelemelerini tamamladı. Uçağın kara kutusunu incelemeye alan ekip ayrıntılı kaza raporu hazırlayacağı öğrenildi.

Öte yandan uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için bugün gerekli iş makinelerinin getirilmesinin ardından çalışmaların başlatılacağı belirtildi.



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