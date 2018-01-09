Pistteki çukur nedeniyle Köln Havalimanı’na iniş yapılamıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Almanya’nın en önemli havalimanlarından biri olan Köln Havalimanı’nda uçakların iniş ve kalkış yaptığı pistte oluşan bir çukur nedeniyle, havalimanına geçici olarak iniş yapılamıyor.

Bild gazetesindeki habere göre pilotlardan birinin bugün yerel saatle 10:10’da farketmesiyle ortaya çıkan hasarın tamir edilmesinin iki üç saat sürebileceği belirtiliyor.

Havalimanı verilerine göre hasar giderilene kadar geçecek sürede 18 iniş ve 16 kalkış gerçekleşebiliyor.

Uçuş pistinin asfaltı üzerinde meydana gelen ayak büyüklüğündeki çukur sebebiyle Köln Havalimanı’na giden uçaklar Düsseldorf, Haan ve Dortmund havalimanlarına yönlendirildi. (Fotoğraflı)