Pistte ölümlü kaza

Tempo24-

Avustralyalı V8 yarışçısı Ashley Cooper, yarış sırasında geçirdiği kazada aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybetti.

Avustralya'nın New South Wales eyaletinden olan Ashley Cooper'ın, cumartesi günü katıldığı bir yarışta, saatte 200 kilometreyi geçen hızla güvenlik bariyerlerine çarptığı ve ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

Yarış alanında yapılan ilk müdahalenin ardından, Royal Adelaide Hospital'a nakledilen Cooper'ın beyin travması ve iç kanama geçirip, komaya girdiği ve yaşam destek ünitesine bağlandığı ifade edildi.

Burada hayatını kaybeden 27 yaşındaki yarışçının, evli ve 2 çocuk babası olduğu kaydedildi.