-Pistte ''devşirme atlet'' tartışması ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Milli atletler Kemal Koyuncu ile Halil Akkaş, Türk vatandaşlığına geçen sporcuları protesto etmek amacıyla Avrupa 1. Lig Yarışları'na çıkmama kararı aldıkları iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ancak devşirme sporcunun Türk atletizmine zarar verdiğini söyledi. Kemal Koyuncu, "devşirme sporcu"ya karşı olduğunu her fırsatta ve her yerde dile getirdiğini belirterek, ''Yaklaşık 80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Devşirmeye ihtiyacı olan bir ülke değiliz. Genç nüfus çok. Devşirme sporcu çözüm değil, aksine Türk atletizmine zarar veriyor. Devşirme sporcu günü kurtarmaktan başka bir işe yaramıyor'' dedi. Bu sporcuların, alt yapıdan gelen gençlerin şevkini kırdığını savunan Koyuncu, ''Çocuklar olimpiyat hayaliyle, canla başla çalışıyorlar. Sonra önlerine bir devşirme geliyor, barajı geçiyor ve gençlerin tüm hayalleri yıkılıyor. Devşirmelerin çoğalması Türk sporu ve atletizmi için hiç iyi bir durum değil. Aslında bunları antrenörlerin dile getirmesi gerek ama onlar da hallerinden memnun ki kimsenin sesi çıkmıyor'' diye konuştu. Türk vatandaşı olan sporcuların milli hisler besleyerek yarışmadığını iddia eden Kemal Koyuncu, şöyle devam etti: ''Para için geliyorlar. Yarın başka bir yere gidip orada da yarışabilirler. Bizim gibi olmaları mümkün değil. Yabancıları Türk yapacaklarına, ellerindekinin kıymetini bilsinler.'' Koyuncu, iki devşirme sporcunun olimpiyat barajını geçtiği hatırlatıldığında ise, ''Benim derdim olimpiyat barajını geçmek değil, olimpiyat madalyası almak. Barajı herkes geçiyor, ama madalyayı herkes alamıyor'' ifadelerini kullandı. -Akkaş: ''Başka çözümler getirilmeli''- Milli atlet Halil Akkaş da bu konunun kamplarda sporcular arasında sürekli konuşulduğunu dile getirerek, ''Biz yapacaklarımızın çoğunu yaptık, ama genç sporcular için durum aynı değil. Devşirme sporcuların çoğalması, Türk atletizmi için büyük kayıp bence. Başka çözümler getirilmeli'' şeklinde konuştu. Genç atletlerin kendilerine gelerek, ''Ağabey biz sizi geçemiyoruz, onları nasıl geçeceğiz'' dediklerini dile getiren Akkaş, ''Kemal ya da benim yarışımı izleyen seyirci mi daha çok heyecanlanır, sevinir, yoksa devşirme sporcuyu izleyenler mi? Devşirme alacaklarına ellerindekinin kıymetini bilsinler'' diyerek sözlerini tamamladı. -Federasyon Başkanı Terzi'nin görüşleri- Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi ise Türk vatandaşlığına geçen sporcuların dünyada ilk 5 içinde yer alan çok önemli sporcular olduğunu vurgulayarak, ''Devşirme sporcular Türk sporcuların önünü kapatmaz, aksine başarılı sporcularla çalışmak yerli sporculara faydalı olur. Yerli sporcular kendilerinden daha iyi atletlerle çalıştıklarında daha iyi sonuçlar alabiliyorlar'' dedi. Türk Milli Takımı'nın bu yıl Süper Lig'e çıktığını hatırlatan Terzi, şunları söyledi: ''Süper Lig'de devşirme sporcuların takviyesiyle daha da üst noktalara çıkacağımıza inanıyorum. Bir dönem 11-12 devşirme sporcu vardı. Biz bunu yarı yarıya düşürdük. Türk Milli Takımı'nın formasını giymek isteyen çok sporcu var. Bir sürü başvuru var ama biz bekletiyoruz, almıyoruz. Şu an iki devşirme sporcumuz olimpiyat barajını geçti. Usain Bolt'un en önemli rakipleri arasında gösterilen ve Fenerbahçe'de yarışan Azeri Guliyev de ülkesinin iznini bekliyor. Federasyon olarak 2011 yılını altın yıl olarak görüyoruz. Türk atletizmi her geçen gün iyiye gidiyor.''