Pistorius davasında karar açıklanıyor



Pistorius hakkındaki gerekçeli kararın okunmasına bugün başlanıyor. Pretoria mahkemesinin kararının yarın belli olması bekleniyor.

Ampute atletin 29 yaşındaki kız arkadaşı Reeva Steenkamp, 14 Şubat 2013 tarihinde Pistorius'un evinde vurularak öldürülmüştü.

Pistorius, yatak odasına bir hırsızın girmiş olabileceği şüphesine kapılarak kız arkadaşını yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürmüş ve bilerek sevgilisine ateş açtığı iddiasını reddetmişti.

İddianameye göre Pistorius, Steenkamp’ın bulunduğu banyonun kapısına dört el ateş etti. Kurşunlardan üçü genç kadına isabet ederek ölüme sebebiyet verdi.

Savcıya göre kız arkadaşıyla olay öncesinde kavga eden Pistorius, kızgınlığa kapılarak ateş etti.

27 yaşındaki Oscar Pistorius ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor. En üst sınırdan ceza alması halinde 25 yıl hapis yatacak.