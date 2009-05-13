Piste inerken tekeri alev aldı

ABD'nin Houston kentinde piste inmek üzereyken lastiği alev alan uçaktaki yolcular acil çıkış kapılarından tahliye edildi.



Southwest Airlines firmasından yapılan açıklamada, New Orleans'tan kalkan ve Houston Hobby Havaalanı'na inmeye hazırlanan uçağın lastiğinin alev aldığı, buna rağmen pilotun uçağı indirmeyi başardığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.



Lastiğin patladıktan sonra alev aldığını belirten yetkililer, yangının söndürüldüğünü, yolcu ve mürettebatın ise acil durumlarda kullanılan kaydıraklarla tahliye edildiğini bildirdi.

