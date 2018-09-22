T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pişmaniye kutularında çikolata görünümlü afyon sakızı ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada pişmaniye kutularının içerisine konulmuş çikolata görünümlü 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi

22 Eylül 2018 02:52

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada pişmaniye kutularının içerisine konulmuş çikolata görünümlü 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada açık kimliği ve uyruğu öğrenilemeyen yabancı bir kişinin yanında bulunan 8 paket pişmaniye kutusu içerisine konulmuş 120 adet çikolata görünümlü toplam 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİSBitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleAraçtaYabancıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24