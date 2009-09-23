'Pişmanım' diyen molotofçular serbest

Diyarbakır’da polisin, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, molotof kokteylli saldırı, taşlama ve yasadışı slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı ve adliyeye sevkettiği 9 kişiden 5’i, etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak yürüttüğü çalışmalarda, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda kentte molotof kokteylli saldırı, taşlama ve yasadışı slogan attıkları gerekçesiyle 10 günde 21 kişiyi gözaltına aldı. Önceki gün mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltında bulunan 9 kişi dün adliyeye çıkarıldı.



Saldırı anları Mobese kameralara takılan 9 PKK sempatizanından 5’i, savcıya verdikleri ifadede pişman olduklarını söyledi. Yaşları 17 ile 21 arasında değişen Y.Ş., E.K., F.B., R.K. ve E.Y., savcıya verdikleri ifadelerde, “Evet biz bu eylemleri yaptık. Ama bir daha yapmayacağız. Söz veriyoruz. Çok pişmanız pişmanlık yasasından faydalanmak istiyoruz” dedi. İfadeleri tutanaklara geçen şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Nöbetçi mahkemede hakim, sanıkların ifadelerini okuduktan sonra 5 kişinin TCK'nın 221'inci maddesinden etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.



Nöbetçi mahkemede, eylemlere liderlik yaptığı belirtilen 17 yaşındaki R.Ç., adlı kız tutuklanırken, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

