'Pislikten bıktım' diyen AKP'li aday olmadı

Buca''da 15 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten AKP'li Cemil Şeboy 'Siyasetin pisliklerinden bıktım' diyerek aday olmadı. İzmir'de AKP yönetimi bu son dakika çekilmesi karşısında şaşkın.



AKP teşkilatları, İzmir'in Buca İlçesi'nde 15 yıldır belediye bakanlığı yapan Cemil Şeboy'un adaylıktan çekilmesinin şaşkınlığını yaşıyor. Şeboy, adaylıktan son anda çekilmesini ailevi nedenlerle açıkladı. Şeboy, “Artık kendimi sivil moda aldım. Siyasetin pisliklerinden bıktım” dedi.



AKP Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı iken Buca Belediye Başkan adayı gösterilen Cemil Şeboy, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi aday açıklamasına saatler kala İzmir İl Başkanlığı'na giderek adaylıktan çekildiğini söyledi. Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy ise adaylıktan son anda çekilmesini şöyle anlattı:



“Artık kendimi sivil moda aldım. Hürriyetime kavuştum. 15 yıldır yaptıklarım ortada, veremeyecek hesabım yok. Partimin içinde istemeyenler vardı, isteyenler vardı. Hepsi kendini aday olmak için kaptırmış. Yanımda aday adaylarından bir tek Mehmet İlkbahar vardı. Bu siyasetin pisliklerin bıktım artık. Bunlarla uğraşmaya gücüm yok. Eşim de bir dönem daha aday olmamı istemiyor. Artık kendim için yaşayacağım.”



AKP İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Şeboy'un Buca'dan aday olmak istemediğini, parti üst yönetiminin ısrarıyla teklifi kabul ettiğini ancak ailevi nedenlerden dolayı vazgeçtiğini öne sürerek, “Kendisine ‘biz Buca'da seçimi sizinle alacağımıza inanmıştık’ dedim. Adaylıktan çekilmesine üzüldük” dedi.



Tekelioğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gelişmeyi ‘Kendi takdiri’ sözleriyle değerlendirdiğini vurgulayarak, Buca adayını belirlemek için önümüzdeki hafta çalışacaklarını söyledi. Tekelioğlu, “Aceleye getirmemek için adayımızı açıklamadık. Görüşmeler gerekirse anketler yapacağız” diye konuştu.



Öte andan şaşkınlık içinde olan partinin kulislerinde Şeboy'un Cumhuriyet Savcılığı'nın Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma nedeniyle aday olmadığı konuşuluyor.