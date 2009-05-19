Pişik oluşmadan önlem alın

Pişik, bebeklerde sık rastlanan cilt sorunlarından biri. Bu yüzden henüz oluşmadan önlem almakta yarar var.



Bebeğinizin cildi yumuşacık ve kadife gibi olduğundan sevmeye doyamazsınız ama dikkat! Cilt güzelliğinin devam etmesi için özellikle bez bağlanan bölgesine dikkat etmeniz gerekiyor. Üstelik yalnızca güzelliği değil, sağlığı için de aynı özeni göstermelisiniz. Çünkü pişik, bir çeşit cilt tahrişi olduğu için bebeği huzursuz ettiği gibi, mantar gibi zararlı bakterilerin gelişimine de zemin hazırlar.



Cilt Hastalıkları Uzmanı Elif Topçu, Formsante’ye yaptığı açıklamada pişiği önlemenin formüllerini anlatıyor.



Altını temiz tutun



Malum bebekler, bezlerine sık sık çiş ve kaka yaparlar. Bebeğinizin kirlettiği bezi zamanında değiştirilmezse, tahriş kaçınılmazdır. Örneğin idrar bezde uzun süre kalırsa amonyak maddesine dönüşür. Dışkı idrarla birleşince daha zararlı hale gelir. Özellikle bebeğiniz ishal geçiriyorsa, sulu kaka cildini çabucak tahriş edebilir.



Dikkat etmeniz gereken ilk kural; bebeğinizin altının uzun süre ıslak kalmamasıdır. Çünkü popo bölgesinde oluşan nem ve sıcaklık, bazı zararlı bakterilerin yaşamsı için ideal bir zemindir. Bunun yanı sıra bezin cildine sürtünmesi cilt tahrişini artırır. Tahriş olması, ki siz bunu o bölgede oluşan kızarıklık olarak fark edersiniz, cildin zararlı bakterilere karşı savunmasız kalması demektir.



Havalandırın



Altını günde 2 ya da 3 kez 5-10 dakika havalandırın. Ilık bir odada altını açın. Altına hazır temiz bezini koyun ve cırt cırtlarını çok gevşek bir şekilde bağlayın. Ya da yine sıvı geçirmeyecek bir örtü, onun üstüne de yine temiz bir bez koyun. Eğer erkekse, pipisinin üstüne mutlaka bir bez örtün. Aksi durumda, küçük bebeğinizin küçük bir fıskiye gibi etrafa çiş yaptığına şahit olabilirsiniz.



Kaliteli bez kullanın



Eğer hazır bez kullanıyorsanız, bezin kaliteli olmasına özen gösterin. Kaliteli bebek bezlerinin en önemli özellikleri, emiş gücünün yüksekliği ve cildin hava almasını sağlamasıdır. Bezin bu özellikleri, bebeğin altının kuru kalması ve havalanması demektir ki, pişik oluşumunu engelleyen temel önlemler arasındadır.



Pişik önleyici krem kullanın



Günümüz anneleri de bebekleri de şanslı. Pişik önleyici kremler var. Bebekler için özel üretilmiş pişik önleyici kremlerden özellikle çinko oksit içerenleri tercih edin. Çünkü çinko oksit, tahriş olan cildin iyileşmesine yardımcı olan maddedir. Kremi, her bezini değiştirdikten ve temizce sildikten sonra ince bir tabaka halinde sürmeniz yeterli.

