-PİRUZBEYOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ HAKKARİ (A.A) - 09.02.2011 - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Hakkari Milletvekili Macit Piruzbeyoğlu'nun cenazesi, Çukurca ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Akciğer yetmezliği nedeniyle yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastanede hayatını kaybeden 21. Dönem Milletvekili Piruzbeyoğlu'nun cenazesi, uçakla Van'a gönderildi. Ferit Melen Havaalanında bekletilen Van Belediyesine ait cenaze aracına taşınan Piruzbeyoğlu'nun naaşı, çok sayıda araçtan oluşan konvoy eşliğinde karayolu ile Çukurca ilçesine getirildi. Emir Şaban Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan cenaze, Kale Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze törenine, Piruzbeyoğlu'nun yakınları ile Vali Muammer Türker, AK Parti Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan, 21. Dönem Hakkari Milletvekili Evliya Parlak ve çok sayıda kişi katıldı. Tören sırasında ilçe merkezindeki esnaf kepenk kapattı.