Pırlanta kolyeli Barbie rekor fiyata satıldı

T24- Kız çocuklarının en çok sevdiği oyuncaklardan Barbie bebeğin özel bir tasarımı New York'ta gerçekleşen açık arttırmada rekor derecede yüksek fiyattan alıcı buldu.







Stefano Canturi'nin tasarladığı Barbie, siyah straples gece elbisesi giyiyor ve bir karatlık kare-kesme pembe pırlantalı bir kolye takıyor.



İsmi açıklanmayan alıcı bebeğe 302,500 Dolar (yaklaşık 430 bin TL) ödedi. Bu fiyat bir Barbie için şimdiye kadar ödenen en yüksek miktar. Daha önce bir Barbie bebeğe biçilen en yüksek değer ise 17.091 Dolar yani yaklaşık 25 bin TL idi.













Avustralyalı müchever tasarımcısı Canturi "modern ama zamansız stil" diye nitelendirdiği tasarımı ile Barbie'ye olan saygısını göstermek istediğini belirtiyor.



Açık arttırmadan elde edilen rekor gelir "Göğüs Kanseri Araştırma Merkezi'ne" bağışlandı.





1959 yılında ilk kez üretilen Barbie o zamandan günümüze büyük değişimler geçirdi açık.







