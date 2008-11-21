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Sağlık

Pirinçteki minerallerle kemiklerinizi güçlendirin

Tok tutucu özelliği ve sıfır kolesterol seviyesi ile buharda pişirilmiş pirinç, diyet mönümüze ayrı bir tat katıyor.

21 Kasım 2008 02:00

Tok tutucu özelliği ve sıfır kolesterol seviyesi ile buharda pişirilmiş pirinç, diyet mönümüze ayrı bir tat katıyor.

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Dengeli beslenme, günümüzde gittikçe daha da önemli hale gelirken, insanlar yemek seçimlerinde lezzetli olduğu kadar sağlıklı ürünleri tüketmeye özen gösteriyor. Uygulanan diyet programlarının sağlığımızı kötü etkilememesi için uygulanacak en iyi yöntem ise doğal ürünleri tercih etmek. Klasik diyet mönülerinin yanı sıra, tok tutucu özelliği ve sıfır kolesterol seviyesi ile buharda pişirilmiş pirinç, diyet mönümüze ayrı bir tat katıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için hazırlayacağınız pirinçli tarifler formda kalmanıza yardımcı olacak.

Neden pirinç?

Güneş gazetesinde yayımlanan habere göre; USA Rice Federation, ABD'de yapılan pek çok araştırmanın pirinçte yer alan farklı vitamin ve minerallerin vücut sağlığımız açısından büyük önem taşıdığını ortaya koyuyor. Çünkü pirinçte; kuvvetli kas ve kemik yapısını güçlendiren protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, E, B1 ve B2 vitaminleri bol miktarda bulunuyor.

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