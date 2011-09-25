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Dünya

Piri Reis'in koordinatları belirlendi" LEFKOŞA (A.A)

25 Eylül 2011 17:20

-Piri Reis'in koordinatları belirlendi" LEFKOŞA (A.A) - 25.09.2011 - KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Piri Reis sismik araştırma gemisinin yol çıktığını ve adanın kuzeyinde araştırmalara başlanması için gerekli koordinatların tespit edildiğini belirterek, sondaj çalışmalarına çok yakında başlanacağını bildirdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Özgürgün, petrol ve doğalgaz konusuyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Özgürgün, Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yasal olarak başlama hakkı olmadığına işaret ederek, Kıbrıs adasının tek hakimi olduklarını düşünen Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmekten vazgeçmediği takdirde olası bir anlaşmanın olamayacağını vurguladı. Rum yönetiminin Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görüp tek taraflı aramalar yapabiliyorsa, adanın kuzeyinde Kıbrıs Türk tarafının da aramalara başlayabileceğini ifade eden Özgürgün, şöyle devam etti: ''Rumlar 1950'lerden beri ayni politikayı sürdürüyor. Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmeye devam ediyor ve Kıbrıslı Türkleri muhatap almadıklarını söylüyorlar. Kıbrıslı Rumlar bunu çok iyi bilmelidirler ki muhatapları Türkiye Cumhuriyeti değil, biziz...'' Özgürgün, yıllardır süren çözüm arayışlarının bir sonuca varılmamasının en önemli nedeninin Rum yönetimlerinin hiçbir zaman Kıbrıslı Türkleri adada eşit olarak görmediklerinden kaynaklandığını söyledi. -Sondaj çok yakında- Özgürgün, Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basında çıkan Kıbrıs'la ilgili açıklamalarının doğru, yerinde ve gerçekleri yansıttığını, Kıbrıs Türk tarafının da tepkisinin ayni sertlikte sürmeye devam edeceğini de kaydetti. Rum tarafının yapılan tüm uyarılara karşın petrol ve doğalgaz çalışmalarını başlattığını belirten Özgürgün, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma çerçevesinde Kıbrıs Türk tarafının da araştırma ve sondaj çalışmalarına çok yakında başlayacağının bilinmesi gerektiğini vurguladı. Özgürgün, Piri Reis sismik araştırma gemisinin adanın kuzeyinde araştırmalara başlanması için gerekli koordinatların tespit edildiğini, sondaj çalışmalarına çok yakında başlanacağını belirtti. -''Müzakere sürecine ciddi zarar veriliyor''- Rum yönetiminin tutumundan dolayı sürmekte olan müzakere sürecinin de etkileneceğine dikkati çeken Özgürgün, Rum tarafının bu noktaya gelinmesi için çaba gösterdiğini ve masadaki müzakere sürecini ertelemek, geciktirmek veya belli bir noktada koparmak niyetinde olduklarının açıkça görüldüğünü kaydetti. Rum tarafının tehlikeli bir oyun oynadığını ifade eden Özgürgün, Rum tarafının amacının iç politikalarındaki sıkıntıları atlatmak ve Avrupa Birliği (AB) dönem Başkanlığı'nın avantajını da kullanarak Kıbrıslı Türklerin haklarını ellerinden almak olduğunu söyledi.

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