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Piri Reis'in haritası UNESCO'da

Dünya çapında 78 yeni miras Dünya Belleği Kütüğüne kaydedildi

03 Kasım 2017 14:00

UNESCO Paris Genel Merkezinde 24-27 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Danışma Komitesi Toplantısının ardından dünya çapında 78 yeni miras Dünya Belleği Kütüğüne kaydedildi. Eklenen eserler arasında Piri Reis'in haritası da yer aldı.

Duvar'da yer alan habere göre, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu uzmanları tarafından hazırlanan “Divanü Lügati’t-Türk” ve “Piri Reis’in Haritası” adaylık dosyaları, UNESCO Dünya Belleği Programı Uluslararası Danışma Komitesi tarafından incelenerek Dünya Belleği Kütüğüne yeni giren eserler oldu.

Dünya üzerindeki papirüs sayfaları, kil tabletler, filmler, ses kayıtları ve dijital dosyalar gibi belgesel miras türlerini içeren Dünya Belleği Kütüğünde yer alan Türkiye’nin mirasları şunlardır:

Divanü Lügati’t-Türk (2017)
Piri Reis’in Haritası (2017)
Kültepe Tabletleri (2015)
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi (2013)
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi İbn-i Sina Yazmaları Koleksiyonu (2003)
Boğazköy Hitit Tabletleri (2001)
Boğaziçi Üniversitesi Gözlem ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Rasathanesi El Yazmaları (2001)

 

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