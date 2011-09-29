-Piri Reis'in çalışmaları pazartesi tamam İZMİR (A.A) - 29.09.2011 - Petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları yapmak üzere Doğu Akdeniz'e giden Koca Piri Reis Gemisi'nin, planlanan bin kilometre sismik hatta kayıt alım çalışmasının yarısını tamamladığı, çalışmaların pazartesi akşam bitirilmesinin planlandığı bildirildi. Koca Piri Reis Gemisi'nin bünyesinde bulunduğu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, bin kilometrelik hat üzerinde planlanan çalışmaların, aralıksız devam ettiğini belirtti. Planlanan sismik hatta kayıt alım çalışmasının yarısının tamamlandığını kaydeden Benli, şöyle konuştu: ''Çalışmalar, Kıbrıs Rum Kesimi'nin sondaj platformunun kuzeyinde, G bölgesinde devam ediyor. Belirlenen hattın izlenmesiyle platform bölgesine zaman zaman yaklaşılıyor. Ekibimiz, hiçbir aksilikle karşılaşmadan çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların, hava şartlarının uygun olması durumunda, pazartesi akşamı sona ermesi planlanıyor.'' Benli, planlanan sismik hatta kayıt alım çalışmasının tamamlanmasının ardından Koca Piri Reis'in ikmal için KKTC'de bir limana yanaşacağını ifade ederek, ''Araştırma yapmamız için başka alanlarda da görev verilmesi söz konusu. Böyle bir görev verilmesi durumunda araştırmalarımıza devam edeceğiz'' dedi.