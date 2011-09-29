T24 LogoT24 Logo
Dünya

Piri Reis'in çalışmaları pazartesi tamam İZMİR (A.A)

29 Eylül 2011 18:53

-Piri Reis'in çalışmaları pazartesi tamam  İZMİR (A.A) - 29.09.2011 - Petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları yapmak üzere Doğu Akdeniz'e giden Koca Piri Reis Gemisi'nin, planlanan bin kilometre sismik hatta kayıt alım çalışmasının yarısını tamamladığı, çalışmaların pazartesi akşam bitirilmesinin planlandığı bildirildi. Koca Piri Reis Gemisi'nin bünyesinde bulunduğu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, bin kilometrelik hat üzerinde planlanan çalışmaların, aralıksız devam ettiğini belirtti. Planlanan sismik hatta kayıt alım çalışmasının yarısının tamamlandığını kaydeden Benli, şöyle konuştu: ''Çalışmalar, Kıbrıs Rum Kesimi'nin sondaj platformunun kuzeyinde, G bölgesinde devam ediyor. Belirlenen hattın izlenmesiyle platform bölgesine zaman zaman yaklaşılıyor. Ekibimiz, hiçbir aksilikle karşılaşmadan çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların, hava şartlarının uygun olması durumunda, pazartesi akşamı sona ermesi planlanıyor.'' Benli, planlanan sismik hatta kayıt alım çalışmasının tamamlanmasının ardından Koca Piri Reis'in ikmal için KKTC'de bir limana yanaşacağını ifade ederek, ''Araştırma yapmamız için başka alanlarda da görev verilmesi söz konusu. Böyle bir görev verilmesi durumunda araştırmalarımıza devam edeceğiz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24