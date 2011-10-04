-Piri Reis'e taciz olmadı GAZİMAĞUSA (A.A) - 04.10.2011 - Piri Reis gemisinin kaptanı Umut Yenice, Kıbrıs'ın güneyinde ''G noktası'' olarak adlandırılan ruhsat sahasında sismik araştırmalar yaparken herhangi bir tacizle karşılaşmadıklarını ve güvenli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, firkateyn ve savaş uçaklarının 24 saat kendilerini gözetlediğini söyledi. KKTC adına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen Ada'nın güneyindeki ''G noktası''ndaki ruhsat sahasında petrol sondajı için, 1150 kilometrelik hatta sismik veri toplama çalışmalarını tamamlayarak, bakım ve ikmal için Gazimağusa Limanı'na gelen Koca Piri Reis gemisinin kaptanı Umut Yenice, Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı. Sismik çalışmalara 26 Eylül'de başladıklarını ve yaklaşık 10 günlük bir sürede çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Yenicek, yaklaşık 1000 kilometrekarelik bir hat üzerinde sismik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Deniz ve hava koşullarının çalışmalarına engel olmadığını dile getiren Kaptan Yenice, herhangi bir aksilikle karşılaşmadıklarını kaydetti. Yenice, sismik araştırma yaptıkları ''G noktasının'', Rumlar adına petrol ve doğalgaz sondajı yapan Noble platformuna yakın bir yer olduğunun anımsatılması üzerine, ''Çakışma olmadı. Aramızda emniyetli mesafe vardı'' dedi. Rum basınında, ''İsrail helikopter ve savaş uçaklarının Piri Reis'in üzerinde uçtuğu'' yönünde iddialar çıktığı anımsatılarak, ''Hiç böyle bir duruma tanıklık ettiniz mi'' sorusu üzerine de Umut Yenice, şöyle konuştu: ''Ben ve arkadaşlarım vardiyeli olarak 24 saat köprü üzerinde bulunduk. Çalışmalar 24 saat devam etti. Biz herhangi bir tespitte bulunamadık, bir helikopter veya başka bir şey. Hatta, bizi telefonla aradılar 'böyle bir taciz varmış' diye, fakat biz öyle bir tacize rastlamadık. Böyle bir taciz olmadı bize karşı. Askeri yetkililer de herhangi bir tacizi kaydetmediklerini söylediler. Bizim için rahat.'' Çalışmalarını güvenli bir şekilde yaptıklarını ve Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının da sürekli takiplerinde olduğunu kaydeden Yenice, ''Sürekli değişen üç tane firkateynimiz vardı. Savaş uçakları sürekli, 24 saat boyunca bizi gözetlediler'' dedi. Gazimağusa Limanı'nda yeni sefer için belli hazırlıkların yapılması gerektiğini kaydeden Kaptan Yenice, hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz yola çıkacaklarını bildirdi. Limanda, geminin rutin bakımının yapılacağını, bilimsel ekibin yapacağı işler olduğunu ifade eden Yenice, bilimsel ekibin Türkiye'ye gidip geleceğini, beraberinde yeni cihazlar veya yedek getireceğini sözlerine ekledi.