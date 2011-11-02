-Piri Reis sismik veri çalışmalarını tamamladı GAZİMAĞUSA (A.A) - 02.11.2011 - KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması kapsamında Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Kıbrıs'ın güneyinde G bölgesindeki ruhsat sahasında sismik veri toplamak üzere görevlendirilen Koca Piri Reis gemisi çalışmalarını tamamladı. 23 Eylül'de İzmir'den yola çıkan ve 26 Eylül'de çalışmalarına başlayan ve bu sürede 4 bin kilometrekarelik alanda veri toplayarak, G bölgesindeki çalışmalarını bitiren Piri Reis, Gazimağusa Limanı'na geldi. Geminin bir süre daha KKTC'de kalarak bir proje kapsamında KKTC kıyıları ve denizlerinde araştırma yapacağı bildirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Araştırma Görevlisi Savaş Gürçay, limanda basına yaptığı açıklamada, G bölgesindeki bütün çalışmaları bitirdiklerini ve bu bölgeyle ilgili verilerin hazır olduğunu söyledi. Çalışmalarda 4 bin kilometrelik alanı taradıklarını ifade eden Gürçay, TPAO'nun kendilerine verdiği görevi tamamladıklarını, şu an için bölgede başka bir çalışma için TPAO'dan herhangi bir görev almadıklarını kaydetti. Gürçay, toplanan sismik verilerin işlenmesiyle ilgili olarak da, toplanan verilerin ham veri olduğunu, bu verilerin işlenmesi ve yorumlanması gerektiğini, bu işlemi de TPAO'nun yapacağını söyledi. Savaş Gürçay, verilerin işlenmesi ve yorumlanmasının ardından sondaj aşamasından önce daha sağlam veriler elde etmek amacıyla G bölgesinin belirli noktalarında 3 boyutlu sismik veri çalışması yapılabileceğini kaydetti. Piri Reis gemisinin bir süre daha KKTC'de kalacağını, ancak araştırma ekibinin değişeceğini belirten Gürçay, geminin KKTC kıyıları ve denizlerinde bir proje kapsamında çalışma yürüteceğini belirtti.