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Yaşam

Piri Reis, Kristof Kolomb’la bilgi alışverişi yapmış

Sabiha Gökçen belgeseliyle tanınan yönetmen Gülşah Çeliker, Piri Reis belgeselini tamamladı.

26 Ocak 2009 02:00

Piri Reis hakkında belgesel çeken Çeliker, Piri Reis’in ünlü haritalarını hazırlarken Kristof Kolomb’un haritalarından yararlandığını belirterek, “Araştırmalarıma göre, birbirlerinden bilgi alışverişi bile yapıyorlar” dedi.

Türk havacılığının ilk kadın savaş pilotu, Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen belgeseliyle tanınan yapımcı-yönetmen Gülşah Çeliker, yıllardır üzerinde çalıştığı Piri Reis belgeselini tamamladı.

Milliyet'te yayımlanan habere göre, uzun zamandır Piri Reis’in izini süren Çeliker, Kristof Kolomb’un Cenova’daki evine ve Vatikan arşivlerine girmeyi başararak, ünlü kaptan Andrea Doria’nın Papalık’a yazdığı Barbaros Hayrettin Paşa’yla ilgili “Barbaros Raporu”nu da buldu. Çeliker, Doria’nin raporunda, “Barbaros’un çok güçlendiğini, Osmanlı donanmasını organize ettiğini, güçlü denizciler yetiştirdiğini, Papalık’ın bu güçlü donanmaya karşı önlem alması gerektiğini” yazdığını belirtti.

Sempozyum etkiledi

Çeliker, 2004’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın düzenlediği Uluslararası Piri Reis Sempozyumu sonrasında böyle bir belgesel için kolları sıvadığını belirterek, “Özellikle Prof. Svat Soucek bana çok yardımcı oldu. 2006 - 2007 yılları zor geçti. Hiç kimseye ciddiyetimi anlatamadım. Benim asıl amacım, bu tamamladığım 36 dakikalık belgeselden daha global boyutta bir Piri Reis belgeseli hazırlamak” dedi.

Haritalar savaş ganimeti

Dünyaca ünlü uzmanlarla görüşerek belgeseli tamamlayan Çeliker, Piri Reis’in ünlü haritalarını hazırlarken Kolomb’un haritalarından yararlandığını belirterek, şöyle dedi:
“Kolomb’la Piri Reis meslektaş. Yani birbirlerine saygı duyan iki denizci. Birbirlerinden bilgi alışverişi bile yapıyorlar. Araştırmalarıma göre Piri Reis, Kolomb’un haritalarını savaş sırasında ganimet olarak ele geçiriyor.”

Bakanlık destek verdi

İspanyolların Piri Reis projesini sahiplenmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dosya gönderdiklerini öğrendikten sonra çalışmalarına hız verdiğini anlatan Gülşah Çeliker, şöyle devam etti: “Sonunda Kültür Bakanlığı’na resmen başvurdum ve destek aldım. Kurduğum ulusal ve uluslararası kontakları, tüm araştırmalarımı derleyerek aralık sonuna kadar filmin ilk kopyalarını Türkçe ve İngilizce olarak bitirdik. Gelibolu’da Piri Reis Müzesi, Vatikan ve Cenova’da çekimler yaptık. Cenova’da Kolomb’un evini, Captan De Albertis’in kale müzesini gezdik. Vatikan arşivlerinde aldığım izinle Andrea Doria’nın Barbaros hakkındaki Papalık’a yazdığı raporu buldum. Orada yazanlar o zamanki Osmanlı ve Kanuni dönemi için ve belgeselin bu tarihi dönemi için gerçekten önemliydiler.”

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