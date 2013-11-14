Piri Reis Haritası incelenemiyor

Hülya Karabağlı/ANKARA

Araştırmacı yazar Metin Soylu, Piri Reis Haritasının orijinal olduğunu söyleyen uzmanları eleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, tahribata uğrar gerekçesiyle haritayı inceleme izni vermediğine dikkat çekten Soylu, "orijinal olduğunu iddia edenler haritaya camekan arkasından bakarak mı kanaate vardılar?" diye sordu.

Topkapı Sarayı’ndaki Piri Reis Haritasının ‘sahte’ olabileceğini tartışmaya açan araştırmacı yazar Metin Soylu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ilişkin bir ayrıntıyı daha gündeme taşıdı. Soylu, Bakanlık'ın, 4 Ekim 2012 tarihinde tarafına gönderdiği yazıda, haritaya inceleme izni veremeyeceklerini bildirdiklerini söyledi. Bakanlık, resmi yazısında, haritanın organik nitelikli ve hassas yapıda olduğuna dikkat çekti ve en ufak bir fiziki müdahalenin tahribata yol açacağını belirtti.

'Uzmanlar neye dayanarak orijinal diyor?'

Soylu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın inceleme izni vermediği Piri Reis Haritası'na, bazı uzmanların nasıl olup da orijinaldir dediklerini anlayamadığını söyledi. Prof. İdris Bostan ve Prof. İskender Pala’nın, haritanın orijinal olduğuna yönelik açıklamalarını eleştiren Soylu, “Haritayı ellerine mi aldılar? Camekan arkasından mı kanaate vardılar?” diye sordu.

Kriminal inceleme olmadan harita üzerindeki şaibenin kalkmayacağını vurgulayan Soylu’nun haritayı incelemek için Topkapı Sarayı yetkilileri ve Kültür Bakanlığı ile yürüttüğü süreç şöyle:

1998, 2005 ve 2012’de Piri Reis Haritasının Topkapı Sarayı’nda neden sergilenmediğini araştıran Soylu, durumu yetkililere sordu. Topkapı Sarayı yetkilileri ise, “ Yıprandığı gerekçesiyle depoya kaldırdık. Sergilemiyoruz” yanıtını verdi. Soylu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “Piri Reis Haritası’nın orijinal olmayacağı yönünde bir de ihbarda bulundu.

'Hassas, tahribata uğrayabilir'

Bakanlık ihbara cevaben 4 Ocak 2013 tarihinde soylu'ya resmi yazı gönderdi. Yanıtta, “Söz konusu eserin organik nitelikli ve hassas bir yapıya sahip olması, mevcut halde sabit ısı ve nem ortamında muhafaza edildiğinden herhangi bir fiziki müdahalede kolaylıkla tahribata uğrayabilme olasılığının bulunması nedeniyle eser üzerinde herhangi bir incelemede bulunulmasının uygun görülmediği” belirtildi.