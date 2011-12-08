-Piri Reis haritası, Çanakkale Boğazı kıyısında yerini aldı -Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan: -''Çok enteresan, birçok motif taşıyan, değişik bir harita bu, 1528'de bir Türk tarafından yapılmış. Piri Reis'i iyi bilmemiz lazım. O dünyaca tanınmış büyük Türk adamlarından en önemlisidir'' -''Burada gezen insanlara buranın sadece bir deniz kıyısı değil; Çanakkale'nin, Türkiye'nin, hatta dünyanın en önemli medeniyetlerinin buluşma noktası olduğunu hissettirmemiz lazım'' (fotoğraflı-görüntülü) ÇANAKKALE (A.A) - 08.12.2011 - Umut Özgan - Çanakkale Belediyesinin ''Kordon Boyu Çevre Düzenleme ve Kentsel Tasarım Projesi'' kapsamında, Çanakkale Boğazı'na nazır kordon boyu zeminine, ünlü Türk denizcisi, coğrafyacı, haritacı ve araştırmacı Piri Reis'in dünyaca ünlü ve gizemini halen koruyan haritası, 9 metre çapında mozaik olarak yerleştirildi. Yapımı yaklaşık 2 ayda tamamlanan ve 10 günde kordon boyundaki yerine yerleştirilen harita, 1 santimetrelik mozaiklerden oluşuyor. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kordon Boyu Projesi kapsamında daha önce orduevi önünde bulunan Piri Reis büstünün kaldırıldığını ve büstü yeniden koymayı planladıklarında ise yanına bir de Piri Reis'in 1528 yılında çizdiği dünyaca ünlü ve gizemini halen koruyan haritayı koymayı uygun bulduklarını söyledi. Piri Reis'in mozaikten dünya haritasını motifleriyle yere işlediklerini belirten Gökhan, ''Umarım beğeni kazanacaktır. Piri Reis bizim, Çanakkaleli, dünyaca tanınmış bir denizcimiz. Haritası da kordonda oldukça güzel oldu. Onun gibi değerleri burada yaşatmak istiyoruz. Onun için öyle bir haritayı yere işlettik'' dedi. Haritanın tamamlandığını, bundan sonra ise çevre düzenlemesi ve korumasının yapılacağını ifade eden Gökhan, şöyle konuştu: ''Piri Reis'in büstünü ve bir kaideyi de hemen haritanın yanına koyacağız. Burada Piri Reis'in biyografisi de yer alacak. Bu sayede insanlar hem haritayı tanımış olacaklar, hem de Piri Reis hakkında bilgi alacaklar. Çok enteresan, birçok motif taşıyan, değişik bir harita bu, 1528 yılında bir Türk tarafından yapılmış. Piri Reis'i iyi bilmemiz lazım. O dünyaca tanınmış büyük Türk adamlarından en önemlisidir. Çanakkale bölgesinde böyle bir harita yok. Herkesin dikkatini çekmiş olacak. Piri Reis'i biliriz de, Piri Reis'in haritalarını pek fazla bilmeyiz. Öz geçmişini çok fazla bilmeyiz. Burada yöremizin, Çanakkalemizin bilim adamını tanıma ve tanıtma fırsatı yakalayacağız. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler Piri Reis'in Çanakkaleli olduğunu ve bir kez daha coğrafya dalında ne kadar büyük bir usta olduğunu öğrenmiş olacaklar.'' -Kordon boyunda Çanakkale'ye özgü farklı objeler- Gökhan, proje kapsamında Truva atının olduğu bölümde çalışmaların sürdürüldüğünü ve buraya da Troya'ya özgü bazı objeler yerleştirileceğini söyledi. Proje kapsamında kordon boyuna ayrıca, Atatürk heykeli ve Çanakkale'nin rüzgarını ifade eden rüzgar gülü yerleştireceklerini vurgulayan Gökhan, şöyle devam etti: ''Bu şekilde burada kentimize ve yöremize ait insanlarımızı, tarih ya da özelliklerimizi belirten objeler koyacağız. Bu kordon çok önemli bir kordon; İstanbul'dan sonra ikinci boğazımız. Dünyada böyle bir boğaz yok. Hem İstanbul, hem de Çanakkale Boğazı gibi birbirine yakın kara parçası olan su geçidi yok. Burası aynı zamanda Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş noktası. Çanakkale ilinin de Boğaz'a en uzun cephesi burası. Bütün yerli ve yabancı misafirler bu kıyaya geliyorlar. Onun için bu kıyının çok güzel olması gerektiğini düşündük ve ona göre planladık. Daha da ileri ki süreçlerde bu kordonda çeşitli objeler, çeşitli tarihten kalıntıları yansıtacak objeler konabilir ve kompozisyonlar yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bana göre dünyanın en önemli, en güzel ve en anlamlı yerinde duruyoruz.'' Bölgeyi gezenlere, buranın sadece bir deniz kıyısı değil, Çanakkale'nin ve Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli medeniyetlerinin buluşma noktası olduğunu hissettirmeleri gerektiğini vurgulayan Gökhan şöyle devam etti: ''Kordon bizim için çok önemli. Burası halkların buluştuğu yer. Yerlisi, yabancısı ve Çanakkaleli insanların buluştuğu ve zevkle dolaştığı bir yer. Bu arada çocukları da düşündük. Onlar için de çeşitli objeler yerleştirdik. Aynı zamanda bir çocuk sokağı yapacağız. Yani kordonu tüm dünyanın ve Çanakkale'yi ziyaret edenlerin ortak yaşam alanı haline getirmeye çalışıyoruz.'' Çanakkale Belediyesinde görevli mimar Meral Harput ise, Piri Reis haritasının çapının 9 metre olduğunu belirterek, ''Harita 1 santimetrelik mozaiklerden yapılmıştır. Altında özel bir şap var. Yaklaşık 5 santimetrelik özel bir yapıştırıcı yer alıyor. Atölyede file üzerine yapıldıktan sonra, şap üzerine yerleştiriliyor ve özel malzeme ile yapıştırılıyor. Mozaik harita yaklaşık 2 aylık bir sürede tamamlandı. Kısım kısım yerine yerleştirilmesi ise 10 gün sürdü. Ondan sonra da insanların üzerinde rahatlıkla yürüyebileceği şekilde üzerine korumalar yapılıyor'' diye konuştu. (UMT-CC-KAK)