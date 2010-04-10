Piri Reis haritaları Washnigton'da

T24 - Bahçeşehir Üniversitesinin, "Piri Reis'ten Katip Çelebi'ye Osmanlı'nın Dünyaya Bakışı" adlı sergisi, ABD'nin başkenti Washington'a geliyor.



Üniversitenin Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) tarafından hazırlanan sergi, 13 Nisan'da, Amerikan Coğrafyaları Birliği (AAG)'nin yıllık olağan toplantısında, Washington Marriot Hotel'in sergi salonunda açılacak.



Katip Çelebi'nin doğumunun 400'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen serginin açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasının beklendiği bildirildi.



Sergide, Osmanlı İmparatorluğu öncesinden başlayarak 17. yüzyılın sonuna kadar olan dönemde üretilmiş ya da kullanılmış haritaların reprodüksiyonları yer alacak. Haritalar ve coğrafi keşiflerden sonra Osmanlı'nın dünyaya bakışının nasıl değiştiğini anlatacak olan sergi, 18 Nisana kadar açık kalacak.



Sergi daha önce de California'daki San Bernardino Devlet Üniversitesi ile Avrupa'da Paris'teki UNESCO Salonu ve Şam Milli Müzesinde sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu. Sergi, yurt içinde de İstanbul, Ankara Bilecik, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te açılmıştı.





