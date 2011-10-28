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Dünya

Piri Reis Gazimağusa Limanına geldi LEFKOŞA (A.A)

28 Ekim 2011 14:54

-Piri Reis Gazimağusa Limanına geldi LEFKOŞA (A.A) - 28.10.2011 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Kıbrıs'ın güneyinde bulunan G bölgesi ruhsat alanında sismik veri toplama çalışmaları yapan Piri Reis gemisi, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yeniden Gazimağusa Limanına geldi. Çalışma alanındaki kuvvetli poyraz nedeniyle sağlıklı sismik veri alınamaması üzerine çalışmalarına ara vererek, dün gece Gazimağusa Limanına gelen Piri Resi'in, çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu açıklandı. Gemi Kaptanı Çağdaş Konuşur, basına yaptığı açıklamada, G bölgesindeki birinci safha çalışmalarında bin 150 kilometre alanda çalışma yaptıklarını, 2 bin 500 kilometrelik ikinci safha çalışmalarında ise 2 bin 150 kilometrede sismik veri topladıklarını söyledi. Geriye kalan 350 kilometrelik alanı da 2-3 günde tamamlayarak G bölgesindeki sismik veri toplama çalışmalarını bitirmiş olacaklarını kaydeden Konuşur, hava raporlarına bağlı olarak, muhtemelen pazar günü Gazimağusa Limanından ayrılarak çalışmalarını tamamlamak üzere G bölgesine döneceklerini belirtti.

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