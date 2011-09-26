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Ekonomi

Piri Reis çalışmalara başlayacak İZMİR (A.A) 

26 Eylül 2011 15:43

-Piri Reis çalışmalara başlayacak İZMİR (A.A) - 26.09.2011 - Urla Limanı'ndan, petrol, doğalgaz araştırması yapmak üzere Doğu Akdeniz'e hareket eden Koca Piri Reis Gemisi'nin koordinatları belirlenen bölgede öğleden sonra araştırma çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, Koca Piri Reis gemisinin Akdeniz'deki seyrinin sorunsuz devam ettiğini belirtti.  Enstitülerinin bünyesindeki geminin, çalışma yapılması için koordinatları belirlenen bölgeye ulaşmak üzere olduğunu kaydeden Benli, uydu telefonu aracılığıyla sağladıkları irtibatta, şu ana kadar sorunsuz şekilde geminin ilerleyişini sürdürdüğünü öğrendiklerini anlattı. Benli, ''Araştırma yapılacak bölgeye bugün öğle saatlerinde geminin ulaşmasını bekliyoruz. Ekip, koordinatları tespit edilmiş bölgeye varmasının ardından, öğleden sonra sismik araştırmalarına başlayacak'' diye konuştu. Uydu telefonu aracılığıyla gemiyle günde 2 kez bağlantı kurduklarını kaydeden Benli, bunun yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TPAO'nun da gemiyle sık sık irtibata geçtiğini bildirdi.

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