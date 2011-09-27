Piri Reis adanın 50 mil açığında çalışmalara başladı

T24- Petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları yapmak üzere Doğu Akdeniz'e giden Koca Piri Reis Gemisi'nin kaptanı Umut Yenice, planlandığı gibi sismik verileri toplamaya başladıklarını bildirdi.





Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesindeki Koca Piri Reis Gemisi'nin kaptanı Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adasının yaklaşık 50 mil açığındaki bölgeye dün ulaştıklarını belirtti.





Gemide Doç. Dr. Derman Dondurur başkanlığındaki araştırma ekibinin dün saat 16.00'dan itibaren araştırma çalışmalarına başladığını bildiren Yenice, ''Bin kilometrelik bir hat üzerinde çalışma planlanmış. Dünden bu yana yaklaşık 150 kilometrelik alanda sismik çalışmayı tamamladık. Çalışmalar 24 saat aralıksız sürdürülüyor'' dedi.





Yenice, toplanan sismik verilerin işleme sürecine gemide başlandığını, araştırma tamamlandıktan sonra ülkeye dönünce, sonuç değerlendirmesinin yapılacağını kaydetti.





Gemide bulunan 21 personelinin sağlık ve moral durumlarının çok iyi olduğunu vurgulayan Yenice, kendilerine eşlik eden Türk firkateynleri ile sık sık irtibat kurduklarını, zaman zaman da Türk uçaklarının bölgede uçtuğunu ifade etti.





Çalışmanın yürütülüş şekliyle ilgili bilgi veren DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü yetkilileri de geminin en önemli ekipmanlarından olan 1500 metre uzunluğundaki ''sismik alıcı kablo''nun gemiden deniz yüzeyine bırakıldığını anlattı.





Yetkililer, daha sonra elektrik akımından üretilen ve ''patlama'' olarak tabir edilen ses dalgaları oluşturulduğunu, bu ses dalgasının deniz zemininden yansımalarının ''sismik alıcı kablo'' tarafından algılandığını bildirdi.

Sismik alıcı kablodan bilgisayara yüklenen bu verilerin uzun süren ayrıntılı bir incelemeden geçirildiği ve yansımalardan gelen yoğunluğa bağlı olarak, zeminin kilometrelerce altındaki fay, gaz, petrol gibi sedimanların ayırt edilebildiği kaydedildi.

