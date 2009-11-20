Pirelli kızları 2011'de İstanbul'da

T24

2010 Pirelli Takvimi fotoğrafları için TIKLAYIN

‘2011 çekimleri İstanbul’da’



Her sene yeni sayısı merakla beklenen Pirelli Takvimi’nin 37’incisi, Londra’da gerçekleştirilen dünya galası ile uluslararası basın mensupları, seçkin davetliler ve koleksiyoncuların beğenisine sunuldu.2010 Pirelli Takvimi’nin fotoğraflarında kışkırtıcı yaklaşımıyla tanınan ‘yaramaz çocuk’ lakaplı asi Amerikalı fotoğrafçı Terry Richardson’ın imzası var. Richardson, çekimlerini Brezilya’da gerçekleştirdiği, 2010 Pirelli Takvimi’nin yapraklarını süsleyen 30 fotoğrafta oyunbaz ve saf Aşk Tanrısı Eros’a gönderme yapıyor. Dişiliğin en parlak yönünü yakalayan bir sadelikle fantezilerinin peşinden koşan Terry Richardson, doğallığıyla cezbeden, klişelerden kurtulmaya çalışan, tek örtüsü ironi olan kadını resmediyor.Fotoğrafçının sadelik ve esas olana odaklanma yaklaşımı doğrultusunda ortamda gösterişli arka planlar yok. Richardson, “Usta fotoğrafçı anı yakalar, bu yüzden iç ekimleri ekstra ekipman ve asistan olmadan gerçekleştirdim. Kullandığım teknik, tekniksizlik” diyor.Takvimde birbirinden güzel onbir model yer alıyor: Avustralya’dan Catherine McNeil, Abbey Lee Kershaw ve Miranda Kerr, Macaristan’dan Eniko Mihalik, Hollanda’dan Marloes Horst, İngiltere’den Lily Cole, Daisy Lowe ve Rosie Huntington-Whiteley, Sırbistan’dan Georgina Stojiljkovic ve Brezilya’dan Gracie Carvalho ve Ana Beatriz Barros.Takvim için, “O kadar çıplak ki, yayıncılar zor durumda kalacak” ifadesini kullanan, Vanity Fair dergisi 2011 takvimi için Pirelli’nin fabrikalarından birine 100 km mesafedeki 2010 Kültür Başkenti İstanbul’da çekim yapacağının konuşulduğunu iddia etti.