Pirelli 2012 takvimi çıktı

T24 - Dünyanın ünlü modelleri ile fotoğrafçılarını özgün bir temada bir araya getirerek her yıla kendinden söz ettiren Pirelli Takvimi’nin 2012 sayısı piyasaya çıktı. Korsika tepelerinde çekimleri gerçekleştiren Mario Sorrenti, Pirelli Takvimi’ne imza atan ilk İtalyan fotoğrafçı olma özelliğiyle de öne çıktı.



Merakla beklenen 2012 Pirelli Takvimi, New York’un 19. yüzyıla ait askeri binası ve kentin tarihi simgesi haline gelmiş olan “The Armory”de tanıtıldı. Pirelli Takvimi’nin 39. sayısı, takvimin tarihindeki ilk İtalyan fotoğrafçı olan ve New York’ta yaşayan Mario Sorrenti imzasını taşdı. Sanatçı, “Swoon” (“Kendinden Geçiş”) adını verdiği çalışmasında “mest olma” halini ölümsüzleştirmek için Güney Korsika’nın Murtoli bölgesine 60 km uzaklıkta bulunan Bonifacio’nun sarp ve engebeli tabiatını tercih etti.



Nü fotoğraflardaki ustalığıyla ünlenen fotoğraf sanatçısı Mario Sorrenti, “Bence, fotoğrafçıyla ilham perisi arasındaki kuvvetli ve özel ilişki, doğal güzelliği yücelten güçlü bir estetikle pekişiyor. ‘The Cal™’ için çalışırken fotoğraflarıma dolaysız, yalın ve gerçek bir ilişki inşa ederek yaklaştım. Görüntülerdeki saflığı da böyle yakalayabildim. “Swoon”da (“Kendinden Geçiş’te) bedenleri, kendisinin uzantısıymış gibi kucaklayan doğayla doğrudan temas halinde konumlandırdım; böylece kayalar, ağaç gövdeleri, gökyüzü ve deniz, bedenler için eşsiz bir arka plana dönüştü” diyerek duygularını dile getiriyor.

2012 Pirelli Takvimi Kahramanları: 9 model, 3 oyuncu



On sekizi siyah-beyaz, yedisi renkli olmak üzere 25 fotoğraftan oluşan ve daha önce hiç kullanılmayan bir format olan ince kanvas astarlı bir portfolyo içinde sunulan 2012 Pirelli Takvimi’nin yapraklarını süsleyen 12 kahraman, dokuz model ve üç aktristen oluşuyor.



Modeller:

Brezilyalı Isabeli Fontana (Bruce Weber imzalı 2003 Pirelli Takvimi, Patrick Demarchelier imzalı 2005 Takvimi, Peter Beard imzalı 2009 Takvimi ve Karl Lagerfeld imzalı 2011 Takvimi),

Rus Natasha Poly (Karl Lagerfeld imzalı 2011 Pirelli Takvimi),

Hollandalı Saskia de Brauw ve Lara Stone (Peter Beard imzalı 2009 Pirelli Takvimi ve Karl Lagerfeld imzalı 2011 Takvimi),

Amerikan Joan Small ve Guinevere Van Seenus (Mert & Marcus imzalı 2006 Pirelli Takvimi),

Polonyalı Malgosia (Peter Beard imzalı 2009 Takvimi), Litvanyalı Edita Vilkeviciute,

İngiliz Kate Moss (Herb Ritts imzalı 1994 Takvimi ve Mert & Marcus imzalı 2006 Takvimi).



Aktrisler:

Ukraynalı Milla Jovovich (Bruce Weber imzalı 1998 Takvimi),

İtalyan Margareth Madè ve

Japon Rinko Kikuchi.

1964 Robert Freeman - Mayorka1965 Brian Duffy - Güney Fransa1966 Peter Knapp - Al Hoceima, Fas1967 Yayınlanmadı1968 Harry Peccinotti - Tunus1969 Harry Peccinotti - Big Sur, Kaliforniya1970 Francis Giacobetti - Paradise Island, Bahamalar1971 Francis Giacobetti - Jamaika1972 Sarah Moon - Villa Les Tilleuls, Paris1973 Allen Jones - Londra1974 Hans Feurer - Şeyseller1975-1983 Yayınlanmadı1984 Uwe Ommer - Bahamalar1985 Norman Parkinson - Edinburgh, İskoçya1986 Bert Stern - Cotswolds, İngiltere1987 Terence Donovan - Bath, İngiltere1988 Barry Lategan - Londra1989 Joyce Tennyson - Polaroid stüdyoları, New York1990 Arthur Elgort - Seville, İspanya1991 Clive Arrowsmith - Fransa1992 Clive Arrowsmith - Almeria, İspanya1993 John Claridge - Şeyseller1994 Herb Ritts - Paradise Island, Bahamalar1995 Richard Avedon - New York1996 Peter Lindberg - El Mirage, Kaliforniya1997 Richard Avedon - New York1998 Bruce Weber - Miami1999 Herb Ritts - Los Angeles2000 Annie Leibovitz - Rhinebeck, N. New York2001 Mario Testino - Napoli, İtalya2002 Peter Lindbergh - Los Angeles2003 Bruce Weber - Güney İtalya2004 Nick Knight - Londra2005 Patrick Demarchelier - Rio de Janeiro2006 Mert ve Marcus - Cap d’ Antibes, Fransa2007 Inez ve Vinoodh - Kaliforniya2008 Patrick Demarchelier - Şangay, Çin2009 Peter Beard - Abu Camp/Jack’s Camp Botswana2010 Terry Richardson – Brezilya2011 Karl Lagerfeld – Paris2012 Mario Sorenti - Korsika