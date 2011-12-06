Pirelli 2012 takvimi çıktı

Dünyanın ünlü modelleri ile fotoğrafçılarını özgün bir temada bir araya getirerek her yıla kendinden söz ettiren Pirelli Takvimi’nin 2012 sayısı piyasaya çıkt&#
06 Aralık 2011 02:00
T24 - Dünyanın ünlü modelleri ile fotoğrafçılarını özgün bir temada bir araya getirerek her yıla kendinden söz ettiren Pirelli Takvimi’nin 2012 sayısı piyasaya çıktı. Korsika tepelerinde çekimleri gerçekleştiren Mario Sorrenti, Pirelli Takvimi’ne imza atan ilk İtalyan fotoğrafçı olma özelliğiyle de öne çıktı.
Merakla beklenen 2012 Pirelli Takvimi, New York’un 19. yüzyıla ait askeri binası ve kentin tarihi simgesi haline gelmiş olan “The Armory”de tanıtıldı. Pirelli Takvimi’nin 39. sayısı, takvimin tarihindeki ilk İtalyan fotoğrafçı olan ve New York’ta yaşayan Mario Sorrenti imzasını taşdı. Sanatçı, “Swoon” (“Kendinden Geçiş”) adını verdiği çalışmasında “mest olma” halini ölümsüzleştirmek için Güney Korsika’nın Murtoli bölgesine 60 km uzaklıkta bulunan Bonifacio’nun sarp ve engebeli tabiatını tercih etti.
Nü fotoğraflardaki ustalığıyla ünlenen fotoğraf sanatçısı Mario Sorrenti, “Bence, fotoğrafçıyla ilham perisi arasındaki kuvvetli ve özel ilişki, doğal güzelliği yücelten güçlü bir estetikle pekişiyor. ‘The Cal™’ için çalışırken fotoğraflarıma dolaysız, yalın ve gerçek bir ilişki inşa ederek yaklaştım. Görüntülerdeki saflığı da böyle yakalayabildim. “Swoon”da (“Kendinden Geçiş’te) bedenleri, kendisinin uzantısıymış gibi kucaklayan doğayla doğrudan temas halinde konumlandırdım; böylece kayalar, ağaç gövdeleri, gökyüzü ve deniz, bedenler için eşsiz bir arka plana dönüştü” diyerek duygularını dile getiriyor.
2012 Pirelli Takvimi Kahramanları: 9 model, 3 oyuncu
On sekizi siyah-beyaz, yedisi renkli olmak üzere 25 fotoğraftan oluşan ve daha önce hiç kullanılmayan bir format olan ince kanvas astarlı bir portfolyo içinde sunulan 2012 Pirelli Takvimi’nin yapraklarını süsleyen 12 kahraman, dokuz model ve üç aktristen oluşuyor.
Modeller:
Brezilyalı Isabeli Fontana (Bruce Weber imzalı 2003 Pirelli Takvimi, Patrick Demarchelier imzalı 2005 Takvimi, Peter Beard imzalı 2009 Takvimi ve Karl Lagerfeld imzalı 2011 Takvimi), Rus Natasha Poly (Karl Lagerfeld imzalı 2011 Pirelli Takvimi), Hollandalı Saskia de Brauw ve Lara Stone (Peter Beard imzalı 2009 Pirelli Takvimi ve Karl Lagerfeld imzalı 2011 Takvimi), Amerikan Joan Small ve Guinevere Van Seenus (Mert & Marcus imzalı 2006 Pirelli Takvimi), Polonyalı Malgosia (Peter Beard imzalı 2009 Takvimi), Litvanyalı Edita Vilkeviciute, İngiliz Kate Moss (Herb Ritts imzalı 1994 Takvimi ve Mert & Marcus imzalı 2006 Takvimi).
Aktrisler: Ukraynalı Milla Jovovich (Bruce Weber imzalı 1998 Takvimi), İtalyan Margareth Madè ve Japon Rinko Kikuchi.
Pirelli Takvimi ve fotoğrafçıları
1964 Robert Freeman - Mayorka 1965 Brian Duffy - Güney Fransa 1966 Peter Knapp - Al Hoceima, Fas 1967 Yayınlanmadı 1968 Harry Peccinotti - Tunus 1969 Harry Peccinotti - Big Sur, Kaliforniya 1970 Francis Giacobetti - Paradise Island, Bahamalar 1971 Francis Giacobetti - Jamaika 1972 Sarah Moon - Villa Les Tilleuls, Paris 1973 Allen Jones - Londra 1974 Hans Feurer - Şeyseller 1975-1983 Yayınlanmadı 1984 Uwe Ommer - Bahamalar 1985 Norman Parkinson - Edinburgh, İskoçya 1986 Bert Stern - Cotswolds, İngiltere 1987 Terence Donovan - Bath, İngiltere 1988 Barry Lategan - Londra 1989 Joyce Tennyson - Polaroid stüdyoları, New York 1990 Arthur Elgort - Seville, İspanya 1991 Clive Arrowsmith - Fransa 1992 Clive Arrowsmith - Almeria, İspanya 1993 John Claridge - Şeyseller 1994 Herb Ritts - Paradise Island, Bahamalar 1995 Richard Avedon - New York 1996 Peter Lindberg - El Mirage, Kaliforniya 1997 Richard Avedon - New York 1998 Bruce Weber - Miami 1999 Herb Ritts - Los Angeles 2000 Annie Leibovitz - Rhinebeck, N. New York 2001 Mario Testino - Napoli, İtalya 2002 Peter Lindbergh - Los Angeles 2003 Bruce Weber - Güney İtalya 2004 Nick Knight - Londra 2005 Patrick Demarchelier - Rio de Janeiro 2006 Mert ve Marcus - Cap d’ Antibes, Fransa 2007 Inez ve Vinoodh - Kaliforniya 2008 Patrick Demarchelier - Şangay, Çin 2009 Peter Beard - Abu Camp/Jack’s Camp Botswana 2010 Terry Richardson – Brezilya 2011 Karl Lagerfeld – Paris 2012 Mario Sorenti - Korsika