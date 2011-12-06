T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Pirelli 2012 takvimi çıktı

Dünyanın ünlü modelleri ile fotoğrafçılarını özgün bir temada bir araya getirerek her yıla kendinden söz ettiren Pirelli Takvimi’nin 2012 sayısı piyasaya çıkt&#

06 Aralık 2011 02:00

T24 - Dünyanın ünlü modelleri ile fotoğrafçılarını özgün bir temada bir araya getirerek her yıla kendinden söz ettiren Pirelli Takvimi’nin 2012 sayısı piyasaya çıktı. Korsika tepelerinde çekimleri gerçekleştiren Mario Sorrenti, Pirelli Takvimi’ne imza atan ilk İtalyan fotoğrafçı olma özelliğiyle de öne çıktı.

PİRELLİ 2012 TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ



Merakla beklenen 2012 Pirelli Takvimi, New York’un 19. yüzyıla ait askeri binası ve kentin tarihi simgesi haline gelmiş olan “The Armory”de tanıtıldı. Pirelli Takvimi’nin 39. sayısı, takvimin tarihindeki ilk İtalyan fotoğrafçı olan ve New York’ta yaşayan Mario Sorrenti imzasını taşdı. Sanatçı, “Swoon” (“Kendinden Geçiş”) adını verdiği çalışmasında “mest olma” halini ölümsüzleştirmek için Güney Korsika’nın Murtoli bölgesine 60 km uzaklıkta bulunan Bonifacio’nun sarp ve engebeli tabiatını tercih etti.


Nü fotoğraflardaki ustalığıyla ünlenen fotoğraf sanatçısı Mario Sorrenti, “Bence, fotoğrafçıyla ilham perisi arasındaki kuvvetli ve özel ilişki, doğal güzelliği yücelten güçlü bir estetikle pekişiyor. ‘The Cal™’ için çalışırken fotoğraflarıma dolaysız, yalın ve gerçek bir ilişki inşa ederek yaklaştım. Görüntülerdeki saflığı da böyle yakalayabildim. “Swoon”da (“Kendinden Geçiş’te) bedenleri, kendisinin uzantısıymış gibi kucaklayan doğayla doğrudan temas halinde konumlandırdım; böylece kayalar, ağaç gövdeleri, gökyüzü ve deniz, bedenler için eşsiz bir arka plana dönüştü” diyerek duygularını dile getiriyor.



2012 Pirelli Takvimi Kahramanları: 9 model, 3 oyuncu


On sekizi siyah-beyaz, yedisi renkli olmak üzere 25 fotoğraftan oluşan ve daha önce hiç kullanılmayan bir format olan ince kanvas astarlı bir portfolyo içinde sunulan 2012 Pirelli Takvimi’nin yapraklarını süsleyen 12 kahraman, dokuz model ve üç aktristen oluşuyor.


Modeller:

Brezilyalı Isabeli Fontana (Bruce Weber imzalı 2003 Pirelli Takvimi, Patrick Demarchelier imzalı 2005 Takvimi, Peter Beard imzalı 2009 Takvimi ve Karl Lagerfeld imzalı 2011 Takvimi),
Rus Natasha Poly (Karl Lagerfeld imzalı 2011 Pirelli Takvimi),
Hollandalı Saskia de Brauw ve Lara Stone (Peter Beard imzalı 2009 Pirelli Takvimi ve Karl Lagerfeld imzalı 2011 Takvimi),
Amerikan Joan Small ve Guinevere Van Seenus (Mert & Marcus imzalı 2006 Pirelli Takvimi),
Polonyalı Malgosia (Peter Beard imzalı 2009 Takvimi), Litvanyalı Edita Vilkeviciute,
İngiliz Kate Moss (Herb Ritts imzalı 1994 Takvimi ve Mert & Marcus imzalı 2006 Takvimi).


Aktrisler:
Ukraynalı Milla Jovovich (Bruce Weber imzalı 1998 Takvimi),
İtalyan Margareth Madè ve
Japon Rinko Kikuchi.


Pirelli Takvimi ve fotoğrafçıları

1964 Robert Freeman - Mayorka
1965 Brian Duffy - Güney Fransa
1966 Peter Knapp - Al Hoceima, Fas
1967 Yayınlanmadı
1968 Harry Peccinotti - Tunus
1969 Harry Peccinotti - Big Sur, Kaliforniya
1970 Francis Giacobetti - Paradise Island, Bahamalar
1971 Francis Giacobetti - Jamaika
1972 Sarah Moon - Villa Les Tilleuls, Paris
1973 Allen Jones - Londra
1974 Hans Feurer - Şeyseller
1975-1983 Yayınlanmadı
1984 Uwe Ommer - Bahamalar
1985 Norman Parkinson - Edinburgh, İskoçya
1986 Bert Stern - Cotswolds, İngiltere
1987 Terence Donovan - Bath, İngiltere
1988 Barry Lategan - Londra
1989 Joyce Tennyson - Polaroid stüdyoları, New York
1990 Arthur Elgort - Seville, İspanya
1991 Clive Arrowsmith - Fransa
1992 Clive Arrowsmith - Almeria, İspanya
1993 John Claridge - Şeyseller
1994 Herb Ritts - Paradise Island, Bahamalar
1995 Richard Avedon - New York
1996 Peter Lindberg - El Mirage, Kaliforniya
1997 Richard Avedon - New York
1998 Bruce Weber - Miami
1999 Herb Ritts - Los Angeles
2000 Annie Leibovitz - Rhinebeck, N. New York
2001 Mario Testino - Napoli, İtalya
2002 Peter Lindbergh - Los Angeles
2003 Bruce Weber - Güney İtalya
2004 Nick Knight - Londra
2005 Patrick Demarchelier - Rio de Janeiro
2006 Mert ve Marcus - Cap d’ Antibes, Fransa
2007 Inez ve Vinoodh - Kaliforniya
2008 Patrick Demarchelier - Şangay, Çin
2009 Peter Beard - Abu Camp/Jack’s Camp Botswana
2010 Terry Richardson – Brezilya
2011 Karl Lagerfeld – Paris
2012 Mario Sorenti - Korsika

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24