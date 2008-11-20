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Kültür-Sanat

Pirelli 2009'un yaprakları belirlendi

Yayınlanmaya başladığı 1964 yılından bu yana fotoğraf sanatının önemli etkinliklerinden biri kabul edilen Pirelli Takvimi'nin 2009 kareleri seçildi.

20 Kasım 2008 02:00

Yayınlanmaya başladığı 1964 yılından bu yana fotoğraf sanatının önemli etkinliklerinden biri kabul edilen Pirelli Takvimi'nin 2009 kareleri seçildi. 



Çekimleri, Afrika’nın eşsiz vahşi tabiatın ve el değmemiş doğal yaşamın en iyi şekilde korunduğu ve savaşın yıpratıcı etkisinin uzak tutulduğu Botswana'nın kırsal bölgesinde gerçekleştirildi.




Dünyaca ünlü fotoğrafçı Peter Beard tarafından çekilen takvimde Kanada’dan Daria Werbowy, Brezilya’dan Emanuela de Paula ve Isabeli Fontana, Hollanda’dan Lara Stone ve Rianne Ten Haken, Polonya’dan Malgosia Bela ve İtalya’dan Mariacarla Boscono yer aldı.




Pirelli takvimlerinin tarihçesi

Pirelli Takvimleri’nin ilki 1964 yılında Jane Lumb & Sony Freeman Drane ile başlamıştır. Takvimler sadece 1967 yılında sekteye uğramıştır. 1974 yılına kadar çekilen Pirelli Takvimleri 1984 yılına kadar tekrar bir 10 yıl sevenlerini üzmüştür. 1984 yılında tekrar başlanan çekimler günümüze kadar aralık vermeden devam etmiştir. Bu sürede her yıl birden fazla model ile çekimler yapılmıştır. Pirelli Takvimleri dünyada yalnızca 40 binkişiye dağıtılıyor.

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