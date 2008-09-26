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Dünya

Pireler, Yunanistan'da askeri birliği bastı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir askeri birlik karargahını pirelerin bastığı bildirildi.

26 Eylül 2008 03:00

Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, kent merkezindeki Harita komutanlığı karargahına ait birimde görevli subay, er ve askeri memurların son 15-20 günü pirelerle mücadele etmeye çalışmakla geçirdiklerini yazdı.

Mücadeleye rağmen pirelerden kurtulamayan birimin iki kez özel bir şirket tarafından ilaçlandığını kaydeden gazete, askeri doktorların sonuçtan memnun olmadıklarını ve bir kez daha ilaçlama yapılacağını belirtti.

Gazete, pire "işgalindeki" birimin bir çalışanının, "Pire ısırıklarından duramıyoruz" şeklinde konuştuğunu da aktardı.

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