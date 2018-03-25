T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı

16 kişinin itirafçı ifadesi sonrası tutuklandığı öğrenildi

25 Mart 2018 12:03

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkan Yardımcısı Erol Yeter, Erzincan Şube yöneticisi Akın Demir, PSAKD üyesi Murat Demiray, Doğan Şimşir, Refahiye ve Ula ilçelerine bağlı Gölköy, Söğütlü, Kızıleniş köylerinden 3 muhtar ve 80 yaşındaki A.S. ve V.S. adlı çiftin de bulunduğu 16 kişi bir itirafçının beyanları doğrultusunda “terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla tutuklandı.

PSAKD Genel Başkan Yardımcısı Erol Yeter’e bu suçlamalara ek olarak sosyal medya paylaşımları nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve nefrete sevk etmek” suçlamaları da yöneltildi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'ye konuşan avukat Nebahat Bektaş, “Dosyada gizlilik kararı olması sebebiyle bu itirafçının beyanı dışında gözaltına alınıp tutuklanan kişiler hakkında bir bilgiye ulaşma imkânımız olmadı. Bu 16 kişinin arasında 80 yaşında A.S. ve V.S. de var. Tesadüfen tutuklanmış olaylarla hiçbir ilgisi olmayan kişiler var. İnsanların hepsi o köylerde yaşıyor. Bu tutuklanan 16 kişinin 14’ü çoban, koyun otlatan, kuzu güden, ot biçen, odun kesen insanlar. Atılı suç ile ilgisi olabilecek insanlar değil. Geçen yıl birkaçı hakkında aynı türden suçlamalarla gözaltına alınıp tekrar serbest bırakılanlar var. İnsanlar baskı altına alınıp buradan göç etmeleri isteniyor. ‘Agit Servan’ kod adlı bir itirafçının beyanları doğrultusunda gözaltı ve tutuklamalar yapıldı. Terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve nefrete sevk etmek şeklinde suçlamalar var. Bu tutuklanan insanların bu suçla hiçbir ilgisinin olmadığına inanıyoruz, biliyoruz, bir an önce özgürlüklerine kavuşabilmeleri için elimizden geleni yapacağız” dedi.

ETİKETLER

pir sultan abdalyöneticitutuklamatürkiyeterör örgütü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24