T24 LogoT24 Logo
Spor

Pique’den Neymar’a ''PSG'' desteği

''Neymar'ın Ballon d'Or kazanmak istediğini biliyorum''

16 Aralık 2017 15:13

Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, eski takım arkadaşı Neymar'ın Ballon d'Or'u kazanmak istediğini ve bu yüzden ayrılık kararını anlayışla karşıladığını söyledi.

İngiliz basınına röportaj veren 30 yaşındaki İspanyol futbolcu, Neymar ile ilişkisinin güçlü olduğunu belirterek, "Arkadaşı olarak Paris Saint-Germain'e gitme kararını anlayabilirim. Barcelona taraftarı olarak ayrılığı kalp kırdı, bazı taraftarların hayal kırıklığına uğramasını da anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir futbolcunun tüm kariyerini tek kulüpte geçirmesinin zor olduğunu dile getiren Pique, "Futbolcular yeni motivasyona, mücadele edecek yeni hedeflere ihtiyaç duyar. Neymar'ın Ballon d'Or kazanmak istediğini biliyorum, dolayısıyla Paris'e gitmesi ve orada takımın asıl yıldızı olmak istemesi adil. Fransa'da ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi şeyler yaparsa Ballon d'Or kazanmak için fırsatı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Pique, Barcelona'da 4 yıl birlikte çalıştıkları Pep Guardiola'nın dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu ve Manchester City'de olağanüstü işler yaptığını kaydetti.

Guardiola'nın İngiliz futbolunda birçok rekor kırdığını hatırlatan yıldız futbolcu, "Ona güveniyorum ve Manchester City'de neler yapabileceğini biliyorum. Çok iyi futbol oynuyorlar. Premier Lig şampiyonluğunun güçlü adayı onlar. Umarım kupa da kazanırlar. Eğer UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalini Manchester City ile oynayabilirsek bu güzel olur." görüşünü paylaştı.(Fotomaç)

ETİKETLER

NeymarPSGPiqueBarcelonaBallon dOrDestek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24