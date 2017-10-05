Pique: Ya İspanya diyaloğa girer, ya da bu çocuk kalkar gider

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı referandumu desteklemesinin ardından çıkan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, "Bağımsızlığı destekleyenler de İspanya için oynayabilir" ifadelerini kullandı.

Kendisini bir bağımsızlık yanlısı olarak görüp görmediği yönündeki soruya ise Pique 'Milyon dolarlık bir soru ve bu soruyu yanıtlamayacağım' cevabını verdi. 'Oyuncular küresel figürlerdir' diyen Pique, ' Katalonya ya da İspanya. Bunun yanıtını ben veremeyeceğim' dedi.

Pique, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bağımsızlık isteyen bir kişi İspanyol takımında oynayabilir çünkü ortada herhangi bir Katalan takım yok ve ayrıca bu kişinin İspanya'yla bir alıp veremediği de yoktur. Bağımsızlık isteyen biri neden İspanyol takımı için oynayamasın ki? Bu soruyu soruyorum ve bunun benimle ilgisi yok. Neden oynayamasın?

“Hepimizin aynı şekilde düşünmesi mümkün değil”

Bizler futbolcu olduğumuz gibi, her şeyden önce birer insanız. İnsanların seçenekleri vardır ve bu seçenekler çevresel faktörlerden, nerede yaşadığımızdan ve aldığımız bilgilerden meydana gelir. Hepimizin aynı şekilde düşünmesi mümkün değil. Bana göre, diyalog ve saygıyla her zaman doğru noktaya ulaşırız.

Takım arkadaşlarımdan benimle aynı fikirde olmayanlarla konuştum. Çözüme kavuşturulabilecek bazı şeylerin olacağı sonucuna ulaştık. Fakat bu yapacak olan bizler değiliz, bizler futbolcuyuz.

“Ya İspanya diyaloğa girer, ya da bu çocuk kalkar gider”

İspanya'nın iki seçeneği var. Ve İspanya derken halkı değil hükümeti kastediyorum: Oturup diyaloğa girmek ya da bu çocuk kalkar gider. Yani oturup konuşmakla hiçbir şey kaybetmezsiniz.