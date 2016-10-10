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Spor

Pique emeklilik kararı aldı

Gerard Pique, 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli takıma veda edeceğini söyledi

10 Ekim 2016 13:36

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın tecrübeli stoperi Gerard Pique, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra milli takımdan emekli olacağını açıkladı.


2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Arnavutluk’u deplasmanda 2-0 yenen İspanya’da Gerard Pique maç sonunda açıklama yaptı.

85. kez milli takım formasını giyen Pique, Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’ndan sonra milli takımdan emekli olacağını duyurdu.

 

"Son turnuvam olacak"

 

“Dünya Kupası benim İspanya ile son turnuvam olacak” diyen Pique, “Bu karar hakkında uzun süredir düşünüyordum. Şu anda alınan sıcak bir karar değil” ifadelerini kullandı.

Katalan milliyetçiliğiyle zaman zaman gündeme gelen Pique, formanın kollarında yer alan İspanya bayrağını kestiğine dair soru üzerine ise, “Formanın kollarını keserek kısalttım çünkü beni rahatsız ediyordu. Ne yaparsam yapayım bir kısım insana kendimi beğendiremiyorum. Artık yoruldum.” diye konuştu.

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