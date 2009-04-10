Pippa’nın yerine yürüyor

Beyaz gelinlikle çıktığı barış yolculuğunda tecavüz edilip öldürülen İtalyan Pippa Bacca’nın yolculuğuna, sinemacı Bingöl Elmas siyah gelinlikle devam ediyor



Belgesel sinemacı Bingöl Elmas, dünya barışı için giydiği beyaz gelinlikle Milano’dan otostopla yola çıkan, Türkiye’de Gebze yakınlarında tecavüz edildikten sonra öldürülen İtalyan ressam Pippa Bacca’nın yarım kalan yolculuğunu, giydiği siyah gelinlikle tamamlayacak.



Pippa’nın öldürüldüğü 31 Mart’ta yola çıkan Elmas, onun uğrayabilme ihtimalinin olduğu yerlerden geçerek, yolculuk sırasındaki tanıklıklarını kamerayla kayda alıyor. Fransız Alman ortak kanalı Arte’nin destek verdiği proje, “Pippa’ya Mektup” adını taşıyan 43 dakikalık bir belgesele de dönüştürülerek eylül ayında gösterilecek.



Gebze’de son görüldüğü yerde başlayan yolculuk, Düzce, Bolu, Beypazarı, Ankara, Avanos, Ürgüp, Göreme, Niğde, Pozantı, Adana, İskenderun ve Antakya’nın ardından son olarak Suriye ile sınır kapımız olan Cilvegözü’nde noktalanacak.

Toplamda 1400 kilometre yol alacak olan Elmas ve onu bir araçla izleyen çekim ekibi, Niğde’ye ulaştı. Ekip, 12 Nisan’da İstanbul’da olacak.



Seks işçisi sananlar oldu



Kamyon, tır, pazarcı kamyonetleri ve özel otomobiller dahil her türlü araca bindiğini söyleyen Bingöl Elmas, yaşadıklarını şöyle anlatıyor:



“4 kişilik bir ekibin beni takip etmesine rağmen, önceleri korktum. Özellikle kamyon şoförlerinin yaklaşımı, bakışı kaygılandırdı. Ancak sonumun Pippa gibi olacağını hiç düşünmedim. Şahsi araçlar kamyoncuların, kamyoncular da tır şoförlerinin güvenilmez olduğunu söyleyip, beni uyardı.

Başıma bir şey gelirse, nasıl kurtulacağımı söyleyenlerin yanı sıra tehlikeli olduğu için yolumdan döndürmek isteyenler oldu. Seks işçisi, casus, polis, hatta deli olduğumu düşünenler çıktı.”

