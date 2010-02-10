T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Pippa' ya mektubum'

İtalyan sanatçı Pippa Bacca’nın yarım kalan barış yolculuğunun Türkiye ayağını tamamlayan Bingöl Elmas’ın Pippa’ya Mektubum isimli belgeselinin ilk gösterimi, !

10 Şubat 2010 02:00

 T24-İtalyan sanatçı Pippa Bacca’nın yarım kalan barış yolculuğunun Türkiye ayağını tamamlayan Bingöl Elmas’ın Pippa’ya Mektubum isimli belgeselinin ilk gösterimi, !f İstanbul’da gerçekleştirecek.




Film, 13 Şubat 17:30’da ilk kez izleyicisi ile buluşacak. Belgeselin Ankara gösterimi ise yine festival kapsamında 28 Şubat, saat 17:00’de yapılacak. Pippa’ya Mektubum, Fransız kanalı Arte tarafından desteklenerek, yapım şirketi Article Z’den Patrice Barrat’ın Öteki Türkiye Programı çerçevesinde ve Tuğrul Artunkal’ın editörlüğünde gerçekleştirildi. Yolculuk sırasında Bingöl Elmas’ı 5 kişilik bir yapım ve çekim ekibi izledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24