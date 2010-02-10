T24-İtalyan sanatçı Pippa Bacca’nın yarım kalan barış yolculuğunun Türkiye ayağını tamamlayan Bingöl Elmas’ın Pippa’ya Mektubum isimli belgeselinin ilk gösterimi, !f İstanbul’da gerçekleştirecek.







Film, 13 Şubat 17:30’da ilk kez izleyicisi ile buluşacak. Belgeselin Ankara gösterimi ise yine festival kapsamında 28 Şubat, saat 17:00’de yapılacak. Pippa’ya Mektubum, Fransız kanalı Arte tarafından desteklenerek, yapım şirketi Article Z’den Patrice Barrat’ın Öteki Türkiye Programı çerçevesinde ve Tuğrul Artunkal’ın editörlüğünde gerçekleştirildi. Yolculuk sırasında Bingöl Elmas’ı 5 kişilik bir yapım ve çekim ekibi izledi.