Pippa Bacca'nın annesi: Onun yolundan gideceğiz

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracına aldığı ''Pippa Bacca'' ismiyle tanınan İtalyan sanatçı Giuseppina Pasqualina Di Marineo'yu, tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğü iddia edilen Murat Karataş'ın yargılanmasına başlandı. Karataş için ''ağırlaştırılmış müebbet hapis

cezası'' isteniyor.



Duruşma izlemeye gelen İtalyan sanatçının annesi Elena Manzoni, avukatları Mehmet Eke aracılığıyla duruşma öncesi yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı Türk halkına ve Türkiye'ye karşı ön yargıları olmadığını söyledi. Manzoni, ''Bu elim hadisede Türk halkının kusuru yok, hatta ortaya çıkan menfi sonuçları kaldırmak için büyük çaba sarf edildi. Bu tür olaylar her yerde olabilir. Türk adaletine güveniyoruz. İnşallah adalet yerini bulur. Biz 6 kişilik

çok uyumlu bir aileydik. Kızım ailenin en küçüğüydü, onu çok özlüyorum" dedi.



Sanığın ailesini ziyaret söz konusu değil



Sanık Murat Karataş'ın ailesini ziyaret edeceği yönünde basında çıkan haberleri de değerlendiren Elena Manzoni, geçmişte böyle bir söylemleri olduğunu, ancak sanığın ailesini ziyaretin şimdilik söz konusu olmadığını söyledi.



Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sanığın avukatının olmaması ve İtalyan tercüman bulunmaması nedeniyle ertelendi. Manzoni ile avukatı Mehmet Eke, duruşmadan sonra da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Elena Manzoni zanlıyı görünce neler hissettiğinin sorulması üzerine, şunları söyledi: "Çok şaşırmadım. Çünkü kızımın fotoğraf makinesinde daha önceden zanlıyı görmüştüm. 'Sanığın kafasını kaldırıp gözlerimin içine bakmaya cesareti olmadı.

Kızımın yolundan giderek dünyaya barış mesajı vermek isteyenlere cesaret vermeye devam edeceğiz. Bu şekilde onun anılarını ve amaçlarını gerçekleştirerek onun hala yaşadığını dünyaya göstermek istiyoruz. Onun yaptıklarını yapmaya devam edeceğim.''



Amacı barış ve güven mesajı vermekti



Pippa Bacca, sanatçı arkadaşı Silvia Moro ile 8 Mart 2007'de Milano'dan, barış ve güven mesajı vermek amacıyla gelinliklerle yola çıkmıştı. İki sanatçı, Balkan ülkeleri ve Türkiye üzerinden kara yoluyla otostop yaparak Tel Aviv'e ulaşmayı hedefliyordu. 19 Martta İstanbul'da birbirlerinden ayrılan iki sanatçı, farklı güzergahları izlemelerinin ardından Beyrut'ta yeniden buluşmayı

planlıyordu.

Ancak Bacca'dan, 31 Martta İtalya'daki arkadaşına cep telefonundan kısa mesaj göndermesinin ardından bir daha haber alınamamıştı. Sanatçının en son Gebze'de görüldüğü ve kredi kartıyla son harcamayı 31 Martta öğle saatlerinde Gebze'de yaptığı belirtilmişti.

Bacca'nın cesedi, son olarak Gebze ilçesi D-100 kara yolu Mc Donalds civarında birlikte görüldüğü, hırsızlık suçlarından sabıkalı Murat Karataş'ın yakalanması ve yer göstermesi üzerine, Tavşanlı köyü yakınlarında, çalıların arasında bulunmuştu.

