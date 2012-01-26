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Dünya

PIP şirketinin kurucusu gözaltında MARSİLYA (A.A)

26 Ocak 2012 15:54

-PIP şirketinin kurucusu gözaltında MARSİLYA (A.A) - 26.01.2012 - Meme protezlerinde ucuz silikon kullanarak ihmalden ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla karşı karşıya olan Fransız PIP şirketinin kurucusu Jean-Claude Mas, Fransa'nın güneyinde gözaltına alındı. Marsilya savcısı Jacques Dallest, ihmalden ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Mas'ın, Six-Fours bölgesinde arkadaşının evinde gözaltına alındığını belirtti. Dallest, aynı bölgede 2010'da iflas eden PIP şirketinin eski mali işler sorumlusu Claude Couty'nin de sorgulandığını, iki evde arama yapıldığını söyledi. Mas'ın 48 saat gözaltında tutulacağı ve bu süre içerisinde dava açılmasına gerek olup olmadığına karar verileceği bildirildi. Jean-Claude Mas, daha önce polise verdiği ifadede, meme protezlerinin dörtte üçünde ucuz, sanayi silikonu kullanıldığını itiraf etmişti.  Marsilya'daki savcılığa meme protezleriyle ilgili 2 bin 500 kadın şikayette bulundu. Dünya genelinde en az 300 bin kadının PIP protezlerini taktırdığı tahmin ediliyor. 

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