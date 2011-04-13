-PIOTR BROZEK ÇALIŞMAYI YARIDA BIRAKTI TRABZON (A.A) - 13.04.2011 - Spor Toto Süper Lig Lideri Trabzonspor, hafta sonu sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş, dün olduğu gibi bu akşamki antrenman öncesi de futbolcularla toplantı yaptı. Bu nedenle antrenman yaklaşık 30 dakika geç başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onur ile Tayfun katılmadı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda top kapma çalışmasının ardından kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yaptılar. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Maçta arka adelesinde ağrı hisseden Piotr Brozek, çalışmayı tamamlayamadı. Bu arada, Türk Telekom Bölge Müdürlüğü çalışanları, antrenmanı izleyerek futbolculara ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e başarılar dilediler. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.