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Spor

PİNO'YA YILDA 600 BİN AVRO  İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2010 13:25

-PİNO'YA YILDA 600 BİN AVRO  İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Galatasaray, yeni transferi Juan Pablo Pino Puello ve eski kulübüne yapılacak ödemelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.  Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar A.Ş.'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen yazıda, Pino'nun, Fransız kulübü Monaco'dan 3 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildiği ve transfer ücretinin 2012 yılına taksitlendirildiği bildirildi. Üç yıllık sözleşme imzalanan Kolombiyalı futbolcuya ise, yıllık 600 bin avro sabit transfer ücreti ve 10 bin avro maç başı ücreti ödeneceği açıklandı.

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