-PİNO VE KEWELL TURP GİBİ İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Galatasaray'ın yeni transferi Juan Pablo Pino ve sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Harry Kewell, sağlık kontrolünden geçirildi. Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolü ve muayeneden geçen Kolombiyalı futbolcu Juan Pablo Pino, efor testi sırasında basın mensuplarına görüntü verdi. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllığına yeniden anlaşan ve sağlık kontrollerinin sonucuna göre sözleşmesinin yapılacağı duyurulan Harry Kewell'ın ekstra MR ve filmlerinin çekildiği, tetkiklerinin yakından takip edildiği öğrenildi. Kontroller sırasında moralsiz gözüken Avustralyalı futbolcu, basın mensuplarına muayeneler sırasında görüntü vermeyi kabul etmezken, sadece hastane koridorunda kısa bir süre poz vermekle yetindi. Diğer yandan, Pino ile Kewell, bugün öğle saatlerinde Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'la birlikte sarı-kırmızılı takımın kampının sürdüğü Hollanda'ya gidecek.