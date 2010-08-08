Pino sakatlandı

T24- Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Juan Pablo Pino’dan kötü haber geldi
Teknik
direktör Frank Rijkaard yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada, futbolcuların kondisyon ağırlıklı bir antrenman yaptıkları belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Juan Pablo Pino’dan kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki OFK Belgrad maçında sakatlanan ve
ağrısı nedeniyle dünkü idmana katılamayan Pino’nun yapılan kontrolleri sonucunda, sağ üst arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Ayrıca sağ aşil tendonunda ağrı hisseden Serdar Özkan’ın çalışmaya katılamadığı, sakatlığı süren Milan Baros’un kondisyoner eşliğinde, Elano’nun da fizyoterapist nezaretinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Galatasaray takımı, yarın sabah basına kapalı yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
MHK'dan bilgilendirme
Sarı-kırmızılı takımın antrenmanı öncesinde teknik heyetin, yeni sezon öncesi kural ve uygulamalar hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Oğuz Sarvan ile MHK Başkanvekili Yüksel Okçuoğlu’nun Galatasaray teknik heyeti ile bir
toplantı yaptığı, yeni kural ve uygulamalar hakkında bilgilendirmede bulundukları aktarıldı.