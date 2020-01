ABD’li şarkıcı Pink, beş yıl aradan sonra son albümünden ilk single'ını yayınladı. Şarkının adı ise, 'What About Us.'

Ünlü şarkıcı Pink, 7’nci stüdyo albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Pink albümden önce, ‘What About Us’ şarkısını sevenleriyle paylaştı. Milliyet Cadde’de yer alan habere göre, Pink, Instagram’dan paylaştığı albümün kapak fotoğrafının altına, “Şu an daha fazla heyecanlanamazdım” notunu düştü.

Pink yeni albümünün, 13 Ekim’de çıkacağını belirtti.