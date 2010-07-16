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Yaşam

Pink sahneden düştü

Müziğin asi isimlerinden Pink, Nürnberg'de verdiği konsere başlarken, şov için hazırlanmış halatların kopmasıyla sahneden düştü.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- Müziğin asi isimlerinden Pink, Nürnberg'de verdiği konsere başlarken, şov için hazırlanmış halatların kopmasıyla sahneden düştü.

"Pink Almanya'da verdiği konser sırasında sahneden düştü" Videosunu izlemek için tıklayın

Ünlü şarkıcı Pink, Almanya’nın Nürnberg kentinde verdiği konserin başında büyük tehlike atlattı.

Dansçılarının çelik halatlarla desteklenen düzenekleri aceleyle hazırlamasından sonra sahneye çıkan Pink halatlara bağlanarak yukarı kaldırıldığı sırada sahneden düştü. Konseri yarım kalan Pink hemen ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Pink sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yazdığı mesajda ''Konserin bu şekilde sona ermesi dolayısıyla çok çok çok özür dilerim. Utandım ve üzgünüm” diye konuştu.

Kazanın 2 halatın tam olarak kenetlenmemesi sebebiyle olduğu belirtildi.

Pink, daha sonra hastanedeki kontroller sırasında Twitter'a ''Röntgenler çekiliyor. Umarım herşey yolundadır'' diye bir ekleme yaptı.

30 yaşındaki ünlü şarkıcının kontroller sonrasında durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

Twitter’da bir mesaj daha yayınlayan Pink, “Kırık yok, akciğerlerde sıvı toplanması yok sadece ciddi boyutta acı var” dedi.


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