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Kültür-Sanat

Pink Floyd'un kurucularından Wright öldü

Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucu üyelerinden klavyeci Richard Wright hayatını kaybetti

15 Eylül 2008 03:00

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucu üyelerinden klavyeci Richard Wright hayatını kaybetti. Sanatçının sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Wright'ın 65 yaşında kanserden öldüğü bildirildi.

Richard Wright, grubun ilk albümü olan 1967 tarihli 'The Piper at the Gates of Dawn'da başladığı Pink Floyd kariyerine 'Dark Side Of The Moon' ve 'Wish You Were Here' gibi artık klasik sayılan albümlerle devam etti. Müzisyen, grup lideri Roger Waters'la olan anlaşmazlığını takiben The Wall albümü öncesi gruptan ayrılmıştı.

Grubun kurucu üyelerinden olan gitarcı Syd Barrett da 7 Temmuz 2006'da hayatını kaybetmişti. Grubun orijinal kadrosunda yer alan vokalist ve basçı Roger Waters  ile davulcu Nick Mason ise hala hayattı. (Tempo24)

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