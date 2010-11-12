-PINAR VE FATMA ASLAN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ ERCİŞ (A.A) - 12.11.2010 - Van'ın Erciş ilçesi Çelebibağı beldesindeki evlerinde anneleri ve kardeşleriyle birlikte öldürülen Pınar ve Fatma Aslan'ın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ilçeye getirilerek Kırkdeğirmen köyünde toprağa verildi. Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi 30. Sokak'taki evlerinde dört gün önce taş ve bıçak darbeleriyle öldürülen Pınar ve Fatma Aslan'ın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsiden sonra Van Belediyesine ait cenaze aracıyla beldeye getirildi. Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından uzun bir araç konvoyu eşliğinde beldeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırkdeğirmen köyüne götürülen iki kardeşin cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazelerin toprağa verilişi sırasında gözyaşlarına hakim olamayan baba Burhan Aslan, eşi ve çocuklarını katledenlerin insan olamayacağını belirterek, katillerin bir an önce yakalanmasını istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı cenaze törenine bazı askeri yetkililer ile Aslan ailesinin akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı. Bu arada, olayın ardından evde inceleme yapan jandarma ekipleri, Sinan Aslan'ın öldürüldüğü odada misafir için bir yatak hazırlandığını ancak yatakta uyuyan olmadığını saptadı. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için soruşturmayı titizlikle yürüttüğü bildirildi. Çelebibağı beldesi Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi 30. Sokak'taki evlerinde dört gün önce taş ve bıçak darbeleriyle öldürülen anne Saide Aslan ile çocukları Sinan ve Mevlüt'ün cenazesi Erciş ve Van'daki incelemenin ardından dün toprağa verilmiş, Pınar ve Fatma Aslan'ın cenazesi ise detaylı otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.