'Pınar Selek'in nihai beraatine kadar davanın takipçisiyiz'

Hâlâ Tanığız Platformu, Pınar Selek'in yargılandığı davanın Türkiye ve dünya kamuoyu tarafından izlendiğini belirterek, "Nihai beraate kadar bu davanın takipçisiyiz" mesajını verdi.

Hâlâ Tanığız Platformu, Pınar Selek'in 5 Aralık Cuma günü saat 10.00'da görülecek duruşmasına katılım çağrısı yaptı.

Platformun açıklaması şöyle:

"On altı yıldır süren, on altı yıldır süründürülen Pınar Selek davasında yeni bir duraktayız.



Sosyolog yazar Pınar Selek’in yargılandığı, Türkiye ve dünya kamuoyunun yakından izlediği davada, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin müebbet hapis kararını bozmasının ardından yargılama yeniden başlamıştı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Ekim’de görülen duruşmada Yargıtay bozma kararına uyarak Pınar Selek hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararını ortadan kaldırdı.



Yargıtay bozma kararı ve mevcut delil durumunu da göz önünde bulundurduğunu belirten mahkeme heyeti, Pınar Selek hakkındaki yakalama kararını da kaldırdı.



Hatırlanacağı üzere, önceki duruşmada mahkeme heyeti Savcılık makamının mütalaasını hazırlaması için süre vermişti. 5 Aralık Cuma günü 10:00’da görülecek duruşmada, Savcılık makamının davaya ilişkin mütalaası ve talepleri açıklanacak.



Bizler de 09:30’da yurtdışından gelen izleme heyeti ile birlikte bir kez daha Çağlayan Adliyesi önünde olacağız. Basın açıklamamız bir kez daha birbirimize verdiğimiz ortak mücadele sözünün ifadesi olacak.

Hep söylediğimiz üzere, mücadelemiz sadece tek bir insan için değil adalet ve özgürlük hakkımız içindir. Nihai beraate kadar bu davanın takipçisiyiz."