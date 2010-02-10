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Pınar Selek’e kötü haber

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Mısır Çarşısı patlaması davası sanığı sosyolog Pınar Selek'in ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istedi

10 Şubat 2010 02:00

T24 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Mısır Çarşısı patlaması davası sanığı sosyolog Pınar Selek'in ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istedi. Dava yeniden görülecek.


Mısır Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998'de meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından dava açılmış, Pınar Selek için ömür boyu hapis cezası istenmişti. 2.5 yıl cezaevinde yatan Selek, delil yetersizliğinden beraat etmişti.


Yargıtay 9. Dairesi, beraat kararını bozdu

Başsavcılığın itirazı üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Pınar Selek'in ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Dosya şimdi yeniden yerel mahkemeye gönderilecek.

Yerel mahkeme kararında direnirse son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek.

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